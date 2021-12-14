改造进展良好 两内安法拘留者获释

（早报讯）两名曾经支持伊斯兰国组织，在内部安全法令下分别被拘留五年和六年的新加坡人，早前因改造进展良好而获释。

内部安全局今早（12月14日）发文告指出，这两人分别是沙敏（Muhammad Shamin bin Mohamed Sidek，35岁）和奥马尔（Mohamed Omar bin Mahadi，38岁）。

沙敏于2015年8月被拘留，他曾是伊国组织（ISIS）的坚定支持者，愿意为这个组织战斗和牺牲。今年8月，他获释后行动受限制令约束。

奥马尔则是2016年8月被拘留，当时他有意加入伊国组织并与他们并肩作战。他今年8月在中止拘留令（Suspension Direction）下获释。

内安局说，这两人改造进展顺利，经当局评估已不再构成安全威胁，无须继续接受预防性拘留。

另有六名新加坡人的限制令到期，这四男两女同样因改造期间进展良好，不必在限制令下继续受监督。

其中，里扎尔（Mohamad Rizal bin Wahid，41岁）曾支持前同事参与海外武装暴力的计划，2017年6月接获限制令，今年6月到期。

莎基拉（Shakirah Begam binte Abdul Wahab，27岁）曾是叙利亚外籍恐怖分子的联络人，2017年8月接获限制令，今年8月到期。

拉齐夫（Mohammad Razif bin Yahya，33岁）则曾参与也门武装冲突，2015年8月被拘留后，隔年10月在中止拘留令下获释。他在2017年8月接获限制令，今年8月到期。

其余三人都曾支持伊国组织，并有意到叙利亚加入该组织。他们分别是哈里（Muhammad Harith Jailani，24岁）、阿齐鲁（Adzrul Azizi bin Bajuri，23岁）和阿米娜（Munavar Baig Amina Begam，42岁），早前接获的限制令分别在今年8月至11月间到期。