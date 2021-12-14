曾试图为外国收集新加坡情报 姚俊威拘留令中止获释

（早报讯）内部安全局调查显示，曾为外国收集情报而被拘留的本地男子姚俊威（Dickson Yeo），并未获得和转交过任何有关新加坡的机密情报给海外接头人。由于他不再构成安全威胁，他今天在中止拘留令（Suspension Direction）下获释。

内安局今天（12月14日）发文告宣布完成对姚俊威的调查。

中止拘留令是一份中止现有拘留令的部长指令。被中止者不可违反任何相关条件，否则内政部长可撤销中止令，并再次拘留违例者。

姚俊威去年12月底因从事间谍活动被美国遣返我国后，在内部安全法令下被捕，今年1月29日被拘留。

根据内安局调查，姚俊威的海外接头人于2015年通过专业社交网站首次同他接洽，之后邀请他参加海外学术研讨会，并委托他撰写报告。

姚俊威在2016年至2019年间屡次为这些海外接头人执行任务，换取金钱报酬，他对于接头人任职于一个海外国家的情报机关一事完全知情。

他当时受海外接头人所托，为对方感兴趣的课题收集资料和提呈报告。报告主要关乎全球与区域地缘政治课题，包括与新加坡相关的资料。

为此，姚俊威曾在本地接触一些他认为会掌握机密资料的人，也成立幌子公司为接头人招募人手，假借为外国客户从事研究为名，要求这些人参与任务。

在接头人的指示下，姚俊威还曾申请新加坡政府机构的机密岗位，以便搜集更多情报，但他没有得逞。

调查显示，姚俊威并未获得和向海外接头人交出任何关于新加坡的机密资料。内安局向有关人士进行问话并展开更多调查后，在极大程度上证实了姚俊威的说法。

内安局指出，姚俊威作为外国代理人所构成的威胁，经评估已被消除，他也因此不再构成安全威胁，不必继续被拘留。

内安局并未透露姚俊威是为哪个国家搜集我国情报。不过此前，姚俊威为中国从事间谍活动，在美国承认非法当“外国代理人”的罪行后，遭判监14个月。

根据当时的法庭文件，姚俊威2015年至2019年间，为中国情报部门招募掌握非公开信息的美国军人与官员，雇用他们写报告，再交给中国。

内安局说，企图以新加坡为目标或利用新加坡人充当代理，为他国谋求利益的做法并非首见，但姚俊威一案展示了社交媒体如何加剧这类威胁。随着社媒普及化，外国情报机关即使身处国外，也能更轻易地物色和栽培潜在代理人。

这类威胁在一些其他国家也已显而易见，外国情报机关往往通过社交网站向掌握机密资料的公务员及私人业界人士下手。“因此，新加坡人须对这类外国代理人造成的危险保持警惕，他们可能利用社媒账户提出诱人的商业或就业机会，甚至试图索取机密资料。”

内安局也重申：“任何人若与外国政府建立不当关系，并听命于外来势力、参与有害我国安全和双边关系等利益的活动，新加坡政府都将严肃看待。”

公众一旦发现任何人疑似碰到外国代理人，应拨打1800-2626-473（1800-2626-ISD）通知内安局。