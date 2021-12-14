本地科学家发现新型葡萄球菌 以新加坡命名

（早报讯）本地科学家发现一种新葡萄球菌，并以新加坡命名。新细菌有助加深科学界对细菌感染的理解，并凸显本地的科研能力。

名为新加坡葡萄球菌（Staphylococcus singaporensis）的细菌，属于金黄色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）的其中一类。金黄色葡萄球菌是一种常见的病原体，约三成人口带菌，可包括皮肤和伤口感染、手术部位感染至血管感染，甚至致命。

除了金黄色葡萄球菌，其他同类细菌也包括在2015年发现的银白色葡萄球菌（S. Argenteus）和施韦策葡萄球菌（S.Schweitzeri）。

来自新加坡国立大学医院和国家传染病中心的研究团队是在2019年4月至7月间研究银白色葡萄球菌时，发现43个与传统金黄色葡萄球菌不同的分离株，并对它们进行全基因组排序和基因比较分析。在进行综合生物化学测试后，确定其中六个分离株为新物种。

这六个分离株分别来自皮肤及软组织感染、胆囊切除手术所放置的管道和来自鼻子和皮肤的检验样本。与一般出现耐甲氧西林的金黃色葡萄球菌（MRSA）不同，抗生素可抑制这些分离株。

根据研究人员预测，感染金黄色葡萄球菌的病患中有大约2%是感染了新加坡葡萄球菌。由于新加坡葡萄球菌缺少许多金黃色葡萄球菌的毒性基因，因此研究人员相信细菌造成严重感染的可能性较低。

国大医院检验科微生物学首席研究员张温佩博士介绍，新加坡葡萄球菌与金黄色葡萄球菌有密切的关系，常规的检测会呈现相同结果，要进行全基因排序才能辨别。新加坡葡萄球菌会造成什么样的疾病也待进一步的研究才能确定。

国家传染病中心国家公共卫生实验室主任兼国大医院检验科微生物学主任林择彬副教授则说：“新加坡葡萄球菌不是一个全新的细菌，随着过去几年国内外科研技术进步，加上医院和公共卫生试验室的积极合作，才会有新发现。”

他也指出，全基因组排序也用来侦查新冠病变种毒株，只是之后的分析方法不同。过去五年，全基因排序技术已显著提升，过去可能需要一年和上万元完成的排序，如今可在一周内，以约100元的价格完成。

虽然发现新细菌，但病患的治疗方式不会改变。国大医院检验科微生物学顾问医生周家立说：“我们须做更多研究了解不同细菌造成的感染和诊断的不同，才可以为病患量身定制临床护理计划，以获得很好的治疗结果。”

研究人员已向国大微生物学和免疫学系提供新加坡葡萄球菌的菌株进行研究，基因序列也已上传至英格兰和德国的在国际菌株库存储，对细菌的研究也已在10月26日发表于国际期刊《国际系统与进化微生物学杂志》。