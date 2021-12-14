李显龙总理为人民行动党历史书籍主持推介

（早报讯）耗时10年完成，一本关于人民行动党近35年历史的书籍今天正式推介。行动党秘书长、李显龙总理致辞时说，新加坡的稳定、进步与成功不是必然的，行动党在其中发挥着重要作用，将继续担当这个重任。

由新加坡国立大学出版社出版的《人民行动党历史（1985年至2021年）》（A History of the People's Action Party, 1985-2021），是时任内阁资政李光耀在2011年全国大选后，授意当时是公务员的萨稀贾古玛（Shashi Jayakumar）撰写的。这本书没有着墨行动党的早期历史，而是以1984年12月的全国大选为叙事起点，讲述行动党过去35年的执政历程。萨稀贾古玛现为拉惹勒南国际研究院卓越国家安全研究中心主任。

李总理今天（12月14日）上午在该书推介仪式上致辞时说，1985年以前的行动党历史，刺激又充满戏剧性，而1985年后的故事则相对平静和稳定。

“年复一年，新加坡继续保持强劲增长和迅速转型。我们作为一个国家，保持凝聚和团结。我们也顺利进行了两次领导层更替——从第一代到第二代，再从第二代到第三代。”

虽然平静，但这后半部分的历史同样重要且非凡。李总理说，在1985年，许多人对领导层接班、更多争执的政治，以及领导方向和政府的重大变化，感到焦虑不安。一些人甚至预言新加坡模式将失败。

当时，行动党默默地决心在我国坚实的基础上再接再厉，自我更新，带领国家前进，但即使是他们也无法自信地预测接下来的35年，能够获得新一代国人的支持、在新加坡政治中保持主导地位，以及带领新加坡从第三世界走向第一世界等。

李总理说，经历过那几十年的新加坡人，对于我国的稳定、进步与成功或许不感意外，但事实上，这是难以预测，更不是必然的。“新加坡是如何做到的？要解释这点，行动党是重要的一部分。”

《人民行动党历史》一书，以2020年全国大选作为结尾。李总理说：“我们如今再次处于行动党历史的另一个转折点，要续写行动党故事的下一章。如1985年一样，我们再次处于领导层交替之际，这次是从第三代过渡到第四代团队。”

去年大选，行动党虽再次获得选民强有力的委托，但得票率61.2％下降了8.6个百分点，也首次失去两个集选区。

李总理说：“如1985年一样，许多关于未来的问题如今浮现在人们脑海里：行动党将如何应对新挑战？第四代团队将如何反应？他们有能力克服逆境并带领新加坡前进吗？新一代国人是否有同样的生存本能，与他们的领导者建立联系并凝聚在一起？”

就这点，李总理希望《人民行动党历史》一书能提供历史视角，让人们回顾过去35年的历程。他说：“未来35年将与过去大不相同。我们不能将书中所写的东西，直接套用到未来。从根本而言，我们的任务也不是预测未来，而是创造未来。行动党将继续肩负着维护新加坡安全、稳定与成功的重大责任。”

《人民行动党历史》已在国大出版社和各大书局出售，价格是49元2角2分（含消费税）。