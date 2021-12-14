为赌博问题吵架 火爆男暴打妻掌掴两岁儿

火爆男因赌瘾问题而与妻子大吵，不仅拳打脚踢妻子，连襁褓中的两岁儿子都不放过，狠心地扇他耳光。妻子忍无可忍，隔天尝试带儿子逃离时，被男子夺走手机和银行卡后遭赶出家门。

现年28岁的被告面对六项控状，包括蓄意伤人、刑事恐吓和触犯放贷人法令。他昨天承认其中四项，余项交由法官加以考虑后被判2年8个月，鞭刑五下。

为保护受害者，媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，去年11月23日晚上10时左右，被告因沉迷赌博而和妻子在睡房里吵了起来。

被告一言不合挥拳打妻子的胸口，还用脚踢她的腹部、拿手机打她的头部。妻子试着从床上起身，被告仍不罢休，用双手大力推她，导致她撞上身后的家具。

控状显示，当时在房内的2岁儿子，也遭被告狠甩耳光。

隔天，妻子决定偷偷带儿子离家出走，但被告发现婴儿推车里有妻子的衣物。被告起初不肯让妻子离开，后来却抢走她身上的银行卡和手机，再把她赶出家门。

妻子不放心被告单独与儿子在家，情急之下向被告的表姐求助。被告的表姐在丈夫和其他家人的陪同下来到案发地点，但被告只允许表姐入屋。

然而，表姐劝不住被告，情绪激动的被告一度拿起一把刀威胁要伤害在门外的妻子。被告还对表姐说：“姐姐你也出去，我已经控制不了我自己。”