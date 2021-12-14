涉开两账号网售冒牌奢侈品 29岁男子被控

29岁男子被指在网购平台上开设两个账号售卖冒牌奢侈品，前天被捕时遭搜出多个假货和4050元现金，他相信还涉及其他类似案件，今早被控上庭。

根据警方昨天发出的文告，当局在今年8月27日接获通报，受害者称有人在“旋转拍卖”（Carousell）平台上售卖冒牌名牌包，而卖家早前曾向受害者声称名牌包是真品。

警方后来在本月9日再次收到来自受害者的情报，指这名卖家使用了另一个Carousell账户来售卖冒牌货。

兀兰警署警员前天（12日）展开执法行动，将一名29岁男子逮捕归案，并在行动中起获了一些冒牌奢侈品，包括手提包、鞋子、珠宝以及4050元现金。

初步调查显示，该名男子还涉及其他类似案件。

这名男子是来自马来西亚的叶伟良（译音），他今早在欺骗的罪名下被控上国家法院。

根据控状，他被指在11月27日至本月12日之间，与名为“Miller”的男子和另一人串谋欺骗一名受害者，谎称“Miller”要出售一个正牌的路易威登（Louis Vuitton）的名牌钱包，骗受害者支付700元。

法官批准控方要求，将被告还押在兀兰警署一周，期间获准被带出警局协助调查。案展本月21日过堂。

欺骗罪若成立，男子将面对长达十年监禁和罚款。