新加坡至今发现16起奥密克戎病例 两起是本土病例

（早报讯）新加坡至今发现16起感染奥密克戎变种毒株的冠病确诊病例，其中两起是早前宣布的本土病例，另14起从境外输入。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授今天（12月14日）在抗疫跨部门工作小组记者会上透露，两起本土病例都是樟宜机场的乘客服务人员，他们已完成疫苗接种，并且未出现症状。他们都是通过定期轮流检测发现染疫，很可能是在机场的转机过境区被确诊旅客传染。

另14起输入病例的来源国包括美国、英国、法国、德国、芬兰、印度、迪拜、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、尼日利亚、莫桑比克和南非。他们多数在接受抵境检测时发现染疫。其中一人在指定设施隔离期间确诊，另一人则在自我隔离期间确诊，他的家属检测结果均为阴性。

根据卫生部文告，染疫的13人在国家传染病中心的隔离病房治疗，其余三人已出院。所有奥密克戎病例在隔离之前与社区有极少接触，目前也没有证据显示奥密克戎在社区内传播。

不过，联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇在记者会上指出，奥密克戎毒株已蔓延至全球超过60个国家，传入本地社区是“迟早的事”。由于初步数据显示奥密克戎的传染性较高，很有可能导致另一波病例激增。

颜金勇说：“我们必须做好准备。接种疫苗仍是我们对抗冠病和奥密克戎的关键。我鼓励符合条件的人尽快接种追加剂。”

卫生部长王乙康说，本地疫情已有所缓和，每日新增病例维持在三位数，住院病患少于4000人，加护病房病患则有30多人。他以骑下斜坡的脚踏车作为比喻：“我们正在平缓的斜坡上骑行，只需要轻按刹车器，也骑得舒服。”

但王乙康提醒，这样的情况不一定能持久，另一波潜在的巨大奥密克戎病例可能正朝我们逼近，因此我们必须更了解新毒株，并对防疫措施作出相应调整。

财政部长黄循财也说，下来数周或一个月内或许会出现奥密克戎感染群。“这或许是下个风暴来临前的平静。我们曾面对过这样一波感染德尔塔毒株的病例，相信我们能再次做到，让我们坚定团结向前迈进。”