1月起50%在家办公者可回公司上班 没接种者或被拒回

（早报讯）明年1月1日起，多达一半的居家办公者可回去公司上班，但政府在考虑禁止未完成接种者返回办公场所，即使他们的冠病检测结果呈阴性。

财政部长黄循财今天（12月14日）在政府抗疫跨部门工作小组记者会上，公布更多关于工作场所的疫苗接种差异化安全管理措施计划。

他说，政府正在考虑禁止未完成疫苗接种者返回工作场所。这是因为未接种者有染疫的风险，须要受到保护。

他说：“这确实会对雇主和员工造成影响，因此我们还在咨询劳资政三方伙伴，并在确定相关安排后公布更多详情。”

联合领导抗疫跨部门工作小组10月宣布，只有完成冠病疫苗接种、过去270天里从冠病康复，或出于健康原因无法接种疫苗的员工，才能返回工作场所办公。尚未完成疫苗接种的员工，要在冠病检测呈阴性后，才能回到工作场所。

黄循财也说，一系列的新措施表示未接种疫苗者在不同场合将面对更多限制，包括在活动、室内场所和工作场合。“这是因为未接种疫苗者感染冠病后会有严重的后果，而我们需要去保护他们。”

另根据卫生部发布的新闻稿，目前工作相关的活动人数上限为50人，但在参与者佩戴口罩、保障安全距离的前提下，卫生部将增加这个上限人数。卫生部也会继续禁止工作场所内的社交聚会。