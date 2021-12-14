本地新增442起冠病病例 六人病逝

（早报讯）我国今天新增442起冠病确诊病例，六人因冠病并发症逝世。
根据卫生部网站今晚（12月14日）更新的数据，新增病例中有401起是社区病例，八起来自客工宿舍，33起从境外输入。
每周社区病例增长率维持在0.60，连续32天低于1。六人因冠病并发症逝世，死亡病例累计804起。
又有603人出院或完成隔离。目前有548名病患住院，其中31人病危，在加护病房接受插管治疗。三名60岁及以上的病患情况不稳定，在加护病房密切观察。另有75名住在普通病房的病患需要输氧，包括一名年龄介于20岁至39岁的患者，但卫生部网站上未披露细节。
全国加护病房床位目前有429个，其中冠病患者占34个。由于非冠病患者所占床位增加至184个，使得空置床位减至211个，加护病床整体使用率增至50.8％。
截至昨天，全国人口中87％已完成两剂疫苗接种，31％已施打追加剂。按符合接种条件的人口计算，则有96％完成接种。
随着更多人完成疫苗接种和施打追加剂，过去28天确诊的3万2461起病例中，98.7％无症状或只出现轻微症状。0.8％在普通病房输氧，0.2％在加护病房治疗，0.2％病逝。
未完成疫苗接种者染疫后病重和逝世的风险仍然较高。过去七天，每10万人中有2.57须在加护病房接受治疗，过世的有0.35。已完成接种者当中，则是每10万人有0.34住进加护病房，0.03病逝。
截至今天中午，本地确诊病例累计27万4143起。