（早报讯）我国​今天​新增​442​起冠病确诊病例，​​六人因冠病并发症逝世。​

根据卫生部网站​今晚（12月14日）​更新的数据，新增病例中有​401​起是社区病例，​八​起来自客工宿舍，​33​起从境外输入。

每周社区病例增长率​维持在0.60​，连续32天低于1。六人因冠病并发症逝世，​死亡病例累计​804起。

​又有603​人出院或完成隔离。目前有​548名病患住院，其中​31人病危，在加护病房接受插管治疗。​三名60岁及以上的病患情况不稳定，在加护病房密切观察。另有​75名住在普通病房的病患需要输氧​，包括一名年龄介于20岁至39岁的患者，但​卫生部网站上未披露细节。

全国加护病房床位​目前有429个，其中冠病患者占​34个。​​由于非冠病患者所占床位​增加至184个，使得空置床位​减至211个，加护病床整体使用率​增至​50.8％。

截至​昨​天，全国人口中​87​％已完成两剂疫苗接种，​31％​已施打追加剂。按符合接种条件的人口计算，则有​96​％完成接种。

随着更多人完成疫苗接种和施打追加剂，过去28天确诊的3万​2461​起病例中，​98.7​％无症状或只出现轻微症状。​0.8％在普通病房输氧，​0.2％在加护病房治疗，​0.2​％病逝。

未完成疫苗接种者染疫后病重和逝世的风险仍然较高。过去七天，每10万人中有​2.57须在加护病房接受治疗，过世的有​0.35。已完成接种者当中，则是每10万人有​0.34​住进加护病房，​0.03病逝。

截至​今天​中午，本地确诊病例累计​27万​4143起。