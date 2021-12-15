人力部：每100名失业者有209个职位空缺待填补

（早报讯）早前边境管控措施收紧导致外来人力持续减少，增长领域的人力需求继续强劲，使得今年9月份的职缺比率自1997年以来首次高于2。职位空缺数量连续五个季度增加，上升至9万8700个的历史新高，每100名失业者就有209个职位空缺等待填补。

人力部今早（12月15日）发布的第三季劳动市场报告显示，本地职位空缺达历史新高是由于边境管控措施所致。虽然居民就业人数增长强劲，但自2019年12月本地总就业人数（不包括外籍女佣）已减少17万3100人。

今年第三季总就业人数（不包括外籍女佣）减少了2400人，同第二季的1万6300人相比，减幅明显放缓。这是因为居民就业人数显著增加了1万9100人，明显多过前个季度的4800人，但不足以抵消非居民就业人数2万1500人的减幅。

在所有职位空缺中，约38%来自依靠外籍劳工的领域，如制造业、建筑业、餐饮业和行政服务。另外三成则来自金融服务、资讯通信、专业服务和卫生与社会服务等增长领域。人力部预计，职位空缺的数量将会继续保持在高水平，直到边境管控措施放宽。

人力部常任秘书甘泽铨今早在记者会上说：“在过去一年来，人力部采取不同举措增加外籍劳工人数，例如各领域就通过境外的额外安全管理流程，将员工带来新加坡，尤其帮助到建筑业和加工业。随着本地开通疫苗接种者旅游走廊让员工入境，我们预计企业接下来几个月内能引进更多外籍劳工，替代已经离开的员工。”

裁员减少 每1000名员工有1.1人被裁

第三季度被裁人数为1900人，相等于每1000名员工中有1.1人被裁退，同上一个季度的2340人被裁或每1000名员工当中有1.3人被裁退有所减少。第一季度被裁者中66％在六个月内重返职场，恢复到今年第一季度的水平。

报告也显示，减少工时或被临时解聘的员工共4060人，比上一季度的5580人减少1520人，但仍未恢复疫情前的水平。不过由于航空旅游预计将恢复，该领域的公司已开始提升产能，使航空交通和搭客服务领域的情况得到改善。

经季节性调整，10月失业率同9月相比进一步降低，整体失业率保持在2.6%；居民失业率和公民失业率则分别降低0.1个百分点，分别为3.4％和3.6％。

值得关注的是，居民长期失业率从今年6月的0.9%增加至9月的1.2%，高于疫情前的平均水平。人力部表示，将继续协助员工提升技能，并在新心相连就业与技能配套（SG United Jobs and Skills Package）计划下，协助他们找到新的工作机会。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今早在面簿发文说：“随着我国迈入过渡阶段并开始放宽防疫措施，我对劳动市场继续改善感到乐观。话虽如此，正如我在本月初提到，我们还未完全摆脱困境。复苏还不均衡，仍反映今年较早时候高警戒解封阶段的影响。消费与旅游相关行业的居民就业增长继续落后于外向型行业。专业服务、金融服务、信息与通信以及卫生与社会服务等行业对劳动力的需求则强劲。”