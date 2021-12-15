亚历山大地段重新发展 兴建1500组屋单位

（早报讯）亚历山大一幅地段将重新发展，日后可兴建共约1500个组屋单位，而且距离最靠近的红山地铁站仅约400米，预料将颇受潜在买家欢迎。

建屋发展局和新加坡土地管理局今天（12月15日）发表联合文告指出，这幅占地约3.7公顷的选址坐落在棕地（brownfield，即已开发地段），旁边是亚历山大路、查理士太子弯（Prince Charles Crescent）以及亚历山大水道。

该地段原本建有几座低楼层租赁组屋、一些商店和一座巴刹，但在上世纪90年代已经拆除，为未来发展规划让道，以便优化土地用途。

这块地段在市区重建局1998年的发展总蓝图中，也已被规划为住宅用途。

红山属于成熟组屋区，设施相对齐全。文告指出，建屋局会在近期发展这块地段，新的组屋项目将能满足需求各异的民众，包括想要住得离父母较近的年轻家庭。

此外，该地段与亚历山大公园连道为邻，方便居民通往市区之余，也能享有宜人的休闲环境。它距离红山地铁站约400米，步行距离约为10分钟。

建屋局正为这一带的组屋项目制定详细计划，并会适时公布详情。

征用亚历山大邮政局

配合该处组屋发展，政府将征用该地段内约0.23公顷的土地，该处目前由亚历山大邮政局和新加坡邮政的租户使用。这么做有助于新组屋项目达成更理想的规划与设计，例如加强通往周遭设施的连接性等。

土管局今天已在政府宪报上公布征用土地的消息。土管局和建屋局将与新邮政及其租户密切合作，协助完成征用手续。