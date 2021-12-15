低收入家庭可到文礼的善粮小铺领取新鲜食品

（早报讯）明年1月起，1000户低收入家庭可到文礼通道的一个慈善机构食品分发点，领取本地新鲜农产品，包括蔬菜、蘑菇、鸡蛋和鹌鹑蛋。

到了下半年，将有额外1000户家庭受惠。

专门分发食品的本地慈善机构善粮社（Food from the Heart）在文礼通道第176座设有善粮小铺，低收入家庭可到这里领取粮食，现在他们也能领到新鲜食品。

这项为期一年的“从农场到家庭”（Farms to Families）活动由善粮社和本地农场业者Gardenasia旗下的The Local Farm合作推出，援助低收入家庭的同时，也为本地农产品制造稳定的需求量，加强本地农业的可持续性。

这项计划目前有七种本地农产品可供选择，包括三种绿色蔬菜、两种菇类、鹌鹑蛋和鸡蛋。计划主要协助家庭人均收入低于690元的家庭。这些家庭申请成为善粮社的受益人后，每个月有12分的领取额度，每分可领取一份食物。现在他们也能凭受益人卡，到善粮小铺选取新鲜食材。

善粮社总裁沈美霞说，需要帮助的低收入家庭应该更容易地获取富具营养的食物。“从农场到家庭”计划一般提供在一至两天内采收的农产品，确保食材的新鲜度。

“为他们提供本地农产品，也可避免粮食的捐助受到边境物流或供应链瓶颈的影响。”

The Local Farm经理翁琢深则说，本计划也可为本地农产品制造稳定长远的需求，让农夫更有信心，持续为民众提供高质量农产品。

今早，沈美霞和翁琢深在文礼的善粮小铺签署谅解备忘录。新加坡永续发展与环境部及新加坡内政部长陈国明见证了签署仪式。

他说：“这项合作计划可进一步将本地农产品带入社区。这除了支持本地农夫，更可减少食材运输过程中的碳足迹，对我国迈向30·30愿景至关重要。”