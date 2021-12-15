两巴士业者增加新马陆路VTL的巴士趟次

（早报讯）新加坡和马来西亚下周一起，把陆路疫苗接种者旅游走廊扩大至新马两国所有公民，提供往返两地的指定巴士服务业者宣布增加每日服务趟次，一天的单向车程总趟次将从目前的32趟增至50趟。

换言之，到时每天可通过陆路疫苗接种者旅游走廊（简称VTL）进出新马的人数，将从目前的约2880人增至约4320人。

本地星运旅游（Transtar）现在每天提供32趟往返兀兰巴士临时转换站和马来西亚新山拉庆中央巴士总站的陆路VTL短程巴士服务，各方向有16个趟次。

星运旅游董事经理叶础辉今早（12月15日）受访时说，下周一（20日）起，每天的单向趟次将增加到24趟，每趟的载客量维持在45人。新增的巴士服务后天（17日）早上8时在公司官网开卖。“虽然增加了服务趟次，但顾客需求太大，应该还是供不应求。”

随着巴士服务趟次增加，星运旅游也会增加多30％的人手。

叶础辉也透露，陆路VTL开通后，买了票最后却没有出现的乘客占约10％。“由于抢票情况激烈，加上巴士车票不贵，有些乘客抱着先抢票再说的心态。我们希望顾客不要这么做，而是把机会留给别人。”

叶础辉说，公司会在出发日期前30天开始售卖车票，因此，有意在明年大年除夕（1月31日）出发的乘客可以在1月1日开始买票。

另一家提供往返新马VTL短程巴士服务的业者汉达英达（Causeway Link）昨天在官方面簿宣布，下周一起至明年1月2日，每天往返新马的VTL趟次将从目前的32趟增加到52趟，每天的单向服务将从16趟增加到26趟。

汉达英达副执行董事林镇芳说，20日开始，公司每天的单向VTL配额会从现有的1440人增加到2160人。过去每趟服务会分两辆巴士载客，各载22到23人。下来每天新增的巴士服务运作会调整，换成用一辆巴士载客，每次最多36人。

公众：等允许私家车出入境后才考虑去

新马11月29日开通陆路与航空VTL。根据现有安排，只有目的国的公民、永久居民及长期证件持有者获准越过长堤回家或回去上班。不过，联合领导政府抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇昨天宣布，为了让更多人有机会与家人团聚，从本月20日起，新加坡公民可通过陆路VTL入境马国，马国公民也能通过同一项安排入境我国。

两国VTL检测规定保持相同。所有入境我国者须连续七天呈报冠病快速检测结果，包括在入境后的第三及第七天，到指定检测中心做抗原快速检测（ART）。入境马国者则须连续六天接受检测。

在新加坡工作的马来西亚公民刘炜均（31岁，婚礼策划人）欢迎扩大后的陆路VTL计划。

她说，她和丈夫之前已购买了机票，明年1月带13个月大的孩子通过与马国的航空VTL回家探亲。“以后父母就能通过陆路VTL来新加坡探望我们，但是现在检测太多，程序相当复杂，因此应该会等到计划允许私家车进出新马后才考虑。”