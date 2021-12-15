半数居家办公者可回公司上班 企业：会先观望

（早报讯）从下个月起，多达一半的居家办公者可回职场上班，受访企业表示，考虑到冠病疫情的不确定性，雇主会先暂时观望。受访员工则希望公司能继续提供灵活工作安排。

新加坡中小企业商会副会长洪煜受访时指出，虽然回返职场的人数限制放宽，但考虑到疫情的多变，旗下多数会员对新宣布持欢迎和观望的态度。

他说：“大多数的企业不会立刻让一半的已接种职员回办公室上班，但有需要的话，可以更加灵活安排，比如每周安排一天回公司开会。”

思科（Cisco）新加坡及文莱董事总经理李志强受询时说，公司多年前就开始实行远程办公，今年7月更宣布不会规定职员的工作地点和模式，让员工自行决定和安排。

李志强也说，对于想要回到办公室工作的职员，公司将继续采取多项安全管理措施，包括使用“合力追踪”（Trace Together）应用和确保人人戴口罩等。公司也使用感应科技，确保员工在办公室内保持安全距离。

旗下聘有约15万3000名公务员的公共服务署，上个月宣布从明年1月1日起，健康情况允许却未接种冠病疫苗的公务员若须在工作场所办公，必须做活动前检测（Pre-Event Testing），并自行承担检测费用，取得阴性结果后才可返回工作场所。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天在记者会上说，政府正在考虑禁止未接种者回返工作场所，即使他们的冠病检测结果呈阴性，以进一步保护他们。

黄循财说：“这确实会对雇主和员工造成影响，因此我们还在向劳资政三方伙伴咨询，并在确定相关安排后公布更多详情。”

对于未完成接种者不允许返回办公场所，洪煜说，只有少数企业反馈有尚未接种的职员，并且会根据个别职员的情况另作安排。“也有职员在和公司沟通后，决定去接种疫苗。我们相信随着绝大多数的人完成疫苗接种，那些担心疫苗不良反应的人也会更愿意接种。”

受访员工：希望打完追加剂后才回返公司

受访员工大多认为，规定只有完成接种的员工才能返回办公场所，对所有人都比较安全。

在市区上班的袁鑫（21岁，人力资源人员）说：“这样对大部分人比较公平，也对大家的安全比较有保障。因为健康原因无法接种者，出入会比较麻烦。但若政府和公司能为这些人做出特殊安排，整体来说，规定所有员工都须接种才能回返公司是有利于社会防疫的。”

钟琳（40岁，工程技术经理）也有同感，“我个人觉得这项规定是有必要的，保护他人也保护自己。这也能鼓励更多人前去接种，特别是那些需要回公司的员工。”

杨春海（31岁，IT人员）受访时表示，希望自己能完成接种追加剂后才回公司，以保护自己，也保护他人。

目前他主要居家办公，他希望公司能继续为员工提供灵活工作安排。“在家办公比较能灵活操作，也不必早起。希望雇主能继续提供这个灵活性，也能减少对公共交通的压力。”

因工作性质而无法居家办公的罗文骏（20岁，剪辑师）说：“规定回公司办公的员工须打疫苗是好事，能让同事们更安心。虽然政府并没有强制国人接种，但所实施的差异化措施已让大家别无选择，只有打了疫苗才能上班、进入公共场所。”