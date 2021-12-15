陆交局改良安全骑行教育课程 内容时长缩短一半

（早报讯）迈入第四年的安全骑士教育计划改良课程内容，除了迎合不同年龄层的需求，时长也缩短一半至45分钟。

更名为“骑行信心教育计划”（Confidence on Wheels）课程专为脚踏车和个人代步工具用户推出，至今已有约8万4000人参与。陆路交通管理局在收集他们的反馈后，精简了课程内容，并为中小学生和大专学府学生，以及成人三个群体客制化教学方案。

课程分为理论和实践部分。理论方面，小学生会通过15分钟的示范学习活跃通勤工具和道路种类等知识，让他们有更直观的体验，其他年龄层则会用平板电脑观看8分钟的视频学习相关条规和指南。

实践内容方面，所有参与者都会通过训练场地学习直路和S型弯道骑行，但更高阶的平衡和刹车技巧只有中学及以上的学生和成人会学习。其中，成人还会学到如何紧急刹车和避开头顶上方的障碍。

另外，教练也会与学员讨论如何应对公共路径常见的情景，例如遇到人行道上的视觉盲区、经过斑马线或巴士站，或在十字路口须注意的事项。学员也可以利用这个机会，请教如何解决自己在路上遇到的挑战。

其中一名参与者林琦恩（22岁，大学生）从7岁开始骑脚踏车，偶尔会和朋友使用公园连道在夜间骑行。

她说：“有时候公园连道之间没有相衔接，我们就得在马路上行驶，因此我认为学习这些安全守则很重要，不然可能会造成危险。”

热爱户外活动的林琦恩也说，课程让她对骑行更加有自信，不会畏惧在马路上长时间骑车。

交通部高级政务次长马炎庆今天（12月15日）到100PLUS Promenade步道体验改良版的骑行课程。他说，虽然政府不会强制任何群体参与该教育计划，但他希望能通过与不同机构和社区组织的合作触及更多人，进而培养优雅的骑行文化。

“我认为我们还有空间让这个课程更大众化，例如将课程内容放上陆交局的YouTube频道，让公众不用正式上课也能学习到这些知识。”