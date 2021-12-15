22个餐饮场所因违反安全管理措施被令暂停营业

（早报讯）政府机构在年底佳节来临期间加强稽查工作，过去两周有22个餐饮场所因违反安全管理措施被令暂停营业，另有11个餐饮场所和31人被罚款。

根据永续发展与环境部今天（12月15日）发的文告，被令停业的餐饮场所均违反疫苗接种差异化或安全管理措施，包括未确保顾客遵守人数限制、各组顾客之间也没有保持至少一米距离等。

当中有两家是重犯。位于牛车水大厦的G-Sports Entertainment因没有尽可能减少员工与顾客之间的互动，再加上曾违例，并试图阻碍执法人员调查工作，被令自本月4日起停业30天，直到明年1月2日。

另有五个餐饮场所被令停业20天，16个餐饮场所被令停业10天，包括碧山第八站商场的福将坊（Food Junction）。

与此同时，11个餐饮场所和31人因违例被罚款。这包括在场所内播放音乐、没有确保各组之间保持至少一米距离以及没有戴口罩等。

国家公园局也在本月1日至13日之间抄下40名违例公众的个人资料。当中有22人在碧山—宏茂桥公园聚集踢足球，当局会针对这组人采取执法行动。

公园局管理的烧烤台和露营区会继续关闭。碰到人潮过于拥挤的情况时，当局也会暂停允许公众进入一些公园、草坪、停车场和球场等场所和设施。

当局呼吁公众严格遵守安全管理措施，尤其是在奥密克戎变种毒株带来风险这段期间，年长者下来几周也应减少外出，继续避开人多的地方。政府机构也会在年底佳节期间加强餐饮场所的稽查工作，并对违例者采取执法行动。