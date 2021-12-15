“字述一年”投选结果出炉 “盼”当选年度汉字

（早报讯）“字述一年2021”汉字投选结果出炉，“盼”字获得近三成选票，以3393票当选年度汉字。

为期21天的投选活动共收到超过1万2000张选票。其中，“盼”字获得3393张选票，占了总票数近三成，而且比起排名第二的“变”多出1284张票。

排名第二和第三的“变”字和“聚”字，分别获得2109票和1094票。得票率最高的这三个字获得超过一半的票数。

《联合早报》今年邀请涂鸦艺术家ANTZ（39岁，本名钟志权）通过涂鸦绘画，以新鲜艺术视角呈现当选汉字。他以深蓝色背景代表无尽的黑夜，“盼”字则用亮绿色和黄色绘画，显得特别突出，仿佛黑暗中出现的一道曙光。仔细一看，汉字的结构中也藏着用英文字母拼出的汉语拼音“PAN”，一字结合双语的色彩。

ANTZ以深蓝色背景代表无尽的黑夜，“盼”字则用亮绿色和黄色绘画，显得特别突出，仿佛黑暗中出现的一道曙光。（蔡家增摄）

主持人刘永健和“字述一年”筹委会则在线上分享对年度汉字的看法。揭晓节目的尾声也公布了投选活动得奖者名单。

新闻中心总编辑韩咏梅说，“盼”字之所以当选，是因为它多层次地反映了人们的心情。“开始我们盼疫苗，后来我们就盼解封，我们也盼解放能够出国，大家也盼望经济能好转，生活能回到过去一样。”

《联合早报》兼《联合晚报》总编辑吴新迪说，今年大家最期盼疫情过去，但即使有了疫苗，疫情不止没消去，反而还出现新的变种毒株。人们渴望与亲友相聚、出国旅游等，这些事都只能继续盼望。“因此，‘盼’成为今年的年度汉字，并不让人感到意外。”

吴新迪说，从积极的角度来看，“盼”代表往前看，是带着希望的汉字。“在即将告别2021年，迎接2022年之际，让我们不要放弃希望。从种种的迹象来看，我们也确实看到希望的曙光。”

按得票排名，另七个入围汉字是：家、困、等、毅、限、共、食。

重温直播精彩片段

1:59 新闻工作者诠释入围10汉字

13:04 “字述一年”街访

16:11 揭晓活动开始

21:36 “字述一年”筹委会主席陈可扬分享筹备过程

29:05 2021年度汉字揭晓

30:26 新闻中心总编辑韩咏梅，《联合早报》兼《联合晚报》总编辑吴新迪谈年度汉字

32:37 涂鸦艺术家ANTZ谈绘画心得

43:20 得奖者名单