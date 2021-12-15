毕丹星：“由你决定”是指辣玉莎应为在国会的发言负责

（早报讯）工人党秘书长毕丹星说，当他告诉辣玉莎怎么处理撒谎一事“是你的决定”，是意指辣玉莎应为她在国会的言行负责。

调查原议员辣玉莎在国会撒谎一事的国会特权委员会今天（12月15日）发布第五份调查报告。委员会今天再度传召毕丹星，要求他就党主席林瑞莲之前的供证内容作出回应。

根据林瑞莲11月在工人党纪律委员会聆讯上的笔记，毕丹星在聆讯时问辣玉莎，10月国会前一天（即10月3日），他告诉她要怎么处理事情是她的决定。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉问毕丹星，这是否意味他将如何处理撒谎一事交由辣玉莎自己定夺。毕丹星说，他能理解“是你的决定”这几个字，会让人认为事情交由辣玉莎做主，但他强调他在聆讯中继续问辣玉莎：“但你不可以说谎，对吗？”因此10月3日整段对话的重点“是要辣玉莎为这件事承担责任和做主，我相信我很清楚地向她表明了这点”。

唐振辉也数次问毕丹星，让辣玉莎自己定夺是不是对“是你的决定”这句话的合理解读。毕丹星回应：“如果不考虑纪委会聆讯对话的上下文和我过后对她的提问，我能理解会有这个观点”。

毕丹星也澄清，“是你的决定”并不是他10月3日当天向辣玉莎说的原话，他的原话并没有让辣玉莎有所选择。

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