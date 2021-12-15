骆建佑速战速决 完胜对手闯世锦赛第三圈

（早报讯）我国头号男单骆建佑在今晚（15日）结束的韦尔瓦世界羽毛球锦标赛中延续火热状态，以21比4、21比8淘汰奥地利的卢卡·瓦贝尔，晋级男单第三圈。

24岁的骆建佑日前打败了世界排名第一的夺冠热门安赛龙，但他并没有被胜利冲昏了头。此役迎战瓦贝尔，在6比2领先时打出一波6比0的得分潮，将两人的比分差距越拉越大，最终以21比4先下一城。

来到次局，世界排名第93位的瓦贝尔依旧找不到突破骆建佑的办法，后者在战至2比2时连续得分，再次将比分拉到对手追不上的局面，随后以21比8终结比赛。整场比赛耗时24分钟。

骆建佑所处的半区没有世界排名前十的强敌，他下一圈将与16号种子王高伦（泰国）和卡伊·舍费尔（德国）之间的胜者争夺复赛资格。

随着骆建佑获得第三圈的比赛资格，他也追平了个人在世锦赛的最佳成绩，他两年前在巴塞尔世锦赛止步第三圈，当时败给中华台北名将周天成。

现役男单中只有谌龙（中国）、桃田贤斗（日本）和安赛龙（丹麦）在世锦赛夺冠过，谌龙和桃田贤斗缺席本届世锦赛，安赛龙遗憾止步首圈，这意味着今年将诞生全新男单冠军。

在男单前八种子中，只剩下三号种子、丹麦的安东森以及六号种子李梓嘉（马来西亚）还在签表上，四号种子周天成昨天意外不敌中国的陆光祖，止步次圈。