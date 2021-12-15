本地研究：科兴疫苗预防重症保护力低于mRNA疫苗

（早报讯）本地研究证实，比起接种两剂辉瑞或莫德纳疫苗，接种两剂科兴疫苗对于预防德尔塔冠病毒株引起的重症，保护力更低，因此只有注射三剂疫苗才算完成基本接种程序。

根据国家传染病中心与卫生部今天（12月15日）发出的联合文告，这项研究是在10月1日至11月21日之间展开，对象涵盖125万名40岁及以上在全国疫苗接种计划下完成两剂疫苗接种的公众。研究分析了两个机构所收集的本地数据，发现针对德尔塔毒株可能引发的严重病症，接种两剂科兴灭活疫苗的效能是60％，而接种辉瑞/复必泰或莫德纳信使核糖核酸（mRNA）疫苗，避免重症的效能分别为90％和97％。

研究对象中，73.7％接种辉瑞疫苗，23.9％接种莫德纳，2.4％选择科兴。其中6万2900人感染了冠病，1710人出现严重病症。严重病症包括需要输氧、住进加护病房或死亡。研究团队在进行数据分析时将研究对象的年龄、性别、种族、房屋类型，以及每日感染率的差异都纳入考量。

当局因此建议接种两剂科兴疫苗者选择mRNA疫苗作为基本接种程序的第三剂，或是总共接种三剂科兴疫苗。

文告提醒，所有符合条件者在完成基本疫苗接种程序后超过五个月，就可接种mRNA追加剂。

当局说：“我们将继续关注mRNA和非mRNA疫苗的效能，包括第三剂或追加剂将如何提升疫苗的效能。与此同时，所有适合打追加剂的人应该在收到邀请信息后，预约接种。”