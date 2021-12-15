又一名机场员工感染奥密克戎 另两名初步确诊者曾到多家餐馆

（早报讯）我国再有三起冠病病例初步确诊感染奥密克戎变种毒株，包括一名机场员工。另外两起分别是通过疫苗接种者旅游走廊从美国抵新的36岁男子，以及没有出国但与他有过密切接触的妻子，夫妻二人两天内曾到多家餐馆用餐。

这三人都已完成疫苗接种，且没有出现或只出现轻微症状。国家公共卫生实验室正为三人进行全基因组排序，以鉴定他们感染的是否为奥密克戎。卫生部已经展开联系其他密切接触者的工作。

根据卫生部今晚（12月15日）发的文告，确诊的本地病例是在樟宜机场第三搭客大厦工作的54岁男子，平时帮忙装卸行李，没有与旅客接触。

他在本月14日定期轮流检测的聚合酶链式反应（PCR）检测结果呈阳。卫生部指出，这名员工自10日起每天须接受抗原快速检测（ART），10日至13日的检测结果都呈阴。

另有一起通过疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）返新的输入病例也初步确诊感染奥密克戎。

这名36岁男子通过VTL于本月8日从美国返新。他6日在美国接受的行前检测结果呈阴，8日抵新时的PCR检测结果同样呈阴。不过他在10日接受的ART结果呈阳性，隔天的PCR检测结果同样呈阳。

第三起初步确诊奥密克戎的是这名男子的34岁妻子。虽然她近期没出国，但因丈夫确诊冠病，14日被隔离并在同一天确诊。在这之前，她一直在家办公。

这对夫妻在本月8日和9日到过多间餐馆，包括义安城的Mizuki、喜来登酒店的中餐馆李白、文艺复兴广场的Merci Marcel以及乌节门（Orchard Gateway）的Signs A Taste Of Vietnam Pho。

所有与食客接触的餐馆员工，以及SafeEntry记录显示同时间内与上述两人到过相同地点的食客都会收到“健康风险警告”（HRW），卫生部将联络这些人并展开一次性的PCR检测行动。