政府宣布即日起实施最新一轮房地产降温措施

（早报讯）政府于周三（15日）深夜宣布推出最新一轮房地产降温措施。

从即日起，购买住宅房产的额外买家印花税（ABSD）调高5至15个百分点。其中购买第二套房产的新加坡公民买家须支付的ABSD从12%调高至17%，永久居民购买第二套房的ABSD从15%调高至25%。外国买家须支付的ABSD从20%一律调高至30%。至于企业须支付的ABSD则从25%调高至35%。

政府也收紧总偿债比率（TDSR），规定每月的贷款偿债率从原本不可超过收入的60％，收紧至收入的55%。

政府也调低了建屋发展局组屋房贷的贷款与估值比率（Loan- to-Valuation，简称LTV），从90%减少到85%。不过通过金融机构的组屋房贷LTV仍维持在75%。

财政部、国家发展部和新加坡金融管理局周三近午夜时分发布的联合文告说，除了出台上述降温措施，政府也将增加公共和私人房屋供应，以满足市场需求。

文告表示，政府过去几个季度一直在密切关注房地产市场。尽管受到冠病疫情的影响，私人住宅和组屋转售市场一直活跃。自2020年第一季度以来，私宅价格上涨约9%。组屋转售价在经历了六年的下跌后，也大幅回升，自2020年第一季以来上升了约15%。

文告强调：”如果不加以控制，房价可能会超过经济基本面，并增加下来破坏市场稳定的修正风险。借贷者也容易受到下来几年利率上升的影响。”