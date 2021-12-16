（早报讯）美国联邦储备局将于明年1月起缩减收购债务的规模，为市场扫除今年来最大的不确定因素之一。美国隔夜股市强劲反弹，道琼斯工商指数涨383点或1.08%，标普500和纳斯达克指数各涨1.63%和2.15%。

投资者静候美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）会议后的政策声明，本地股市昨日横摆，新加坡海峡时报指数下滑0.2％或6.21点，周三闭市报3114.88点。

今日（12月16日）可关注股票：

1. 奥新全民口腔集团（Aoxin Q & M Dental）持股49%的联营公司Acumen Diagnostics获得新加坡卫生部批准，提供聚合酶链式反应（PCR）拭子检测和血清样本采集服务。公司将通过全民牙科（Q & M Dental）的诊所网络，以及Acumen Diagnostics的总部推出PCR拭子检测服务。

2. 杨忠礼升禧环球房地产投资信托管理（YTL Starhill Global REIT Management）指出，伊势丹（Isetan）就威士马广场（Wisma Atria）这项物业邀请买家出价的活动已经结束，但没有任何结果。伊势丹将继续探索所有其他可能为物业带来更好收益的方案，包括可能在未来出售该物业。

信托经理人表示，他们仍然愿意继续与伊势丹合作，以改善威士马广场，并在宏观环境稳定后寻求收购机会，但条件须符合经理人的收购标准。

3. Rex国际（Rex International）间接持有的全资子公司Rex Oman，已经完成收购Masirah Oil Limited（MOL）的1万零978股优先股，收购价约271万美元。Rex Oman现在持有MOL总发行股本约91.81%，增加了约5.43%。

4. 三吉集团（Miyoshi）将以每股2.07分，向Sycamore Capital SPC和FTAG Asset Management配售4831万股新普通股，以集资约100万元。

5. 献议收购乐斯太平洋控股（Roxy-Pacific Holdings）的TKL & Family公司已经满足先决条件，并宣布了明确的收购意向。乐斯太平洋控股要求恢复交易。

今年9月，乐斯太平洋控股大股东通过TKL & Family公司以每股0.485元，向乐斯太平洋其余股东提出先决条件自愿性收购献议（pre-conditional voluntary general offer），并有意将公司除牌私有化。

6. QT Vascular指出，Mission Well Limited和Tansri Saridju Benui昨天执意召开特别股东大会以罢免公司现任董事，将造成公司违反公司法。基于此，公司所有现任董事将保持现有职务。