降温之外扩大供应 我国明后年每年推出2万3000个预购组屋单位

（早报讯）为房地产降温之外，我国也会加大组屋供应满足市场需求。建屋发展局打算下来两年每年推出多达2万3000个预购单位，若有必要，也准备在2021年至2025年之间共推出10万个预购单位。

2022年和2023年的预购组屋单位供应，将比今年的1万7000个单位高出35%。

这样的新组屋供应量是近年来最高。在许文远担任国家发展部长期间，建屋局曾在2014年建成2万8000个新组屋单位，之后每年推出的新组屋多在2万以下的水平。

国家发展部长李智陞今天（12与16日）在记者会上讲解政府推出的最新一轮房地产降温措施时，作出上述宣布。

李智陞说，虽然我国的预购组屋供应已从2019年的约1万4600个单位增加至2020年和2021年的每年约1万7000个单位，但预购单位的申购率仍从3.7上升至5.5。强劲的住屋需求主要和更多人结婚，以及家庭规模越来越小有关。

建屋局将在明年于成熟和非成熟市镇如红山、裕廊西、加冷黄埔、女皇镇、登加、大巴窑和义顺推出预购组屋单位，为购屋者提供更多选项，尤其是那些希望住在家人附近相互照顾的民众。

李智陞说，若有必要，建屋局下来也准备从2021年至2025年之间共推出多达10万个预购单位，当局将根据需求作出调整。

“我们会密切关注目前的预购组屋项目，确保这些项目照计划进行。建屋局也会继续观察我国的住屋需求，在必要时做出调整，以满足新加坡人的住屋需求。”

李智陞说，政府了解许多新加坡人，尤其是首次购屋者在面对预购组屋单位的强劲竞争，以及转售组屋单位价格上涨感到担忧。因此当局会显著增加供应，以满足他们的需求和愿景。

在需求方面，首次购屋者无须支付额外买方印花税（ABSD），但房地产投资者所要支付的比率将上调。这将有助缓和住屋需求，对购屋自居的民众有利。

政府昨日深夜宣布推出最新一轮房地产降温措施。从即日起，购买住宅房地产的额外买方印花税（ABSD）调高5至15个百分点。政府也收紧总偿债比率（TDSR）顶限，规定每月贷款偿债率从不可超过收入的60％，收紧至收入的55％。

政府也将建屋发展局组屋房贷的贷款与估值比率（Loan-to-Valuation，简称LTV），从90％降低至85％。不过，通过金融机构取得的组屋房贷的LTV仍维持在75％。