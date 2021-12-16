政府明年正选地段私宅供应量环比增40 %

（早报讯）面对本地私宅市场的强劲需求，政府将明年上半年正选名单地段的私宅供应量环比增加40％。

国家发展部今天宣布，明年上半年的政府售地计划（GLS）包含五幅正选名单私宅地段和八幅备售名单地段。

五幅正选地段共可建造2785个私宅单位，包括一幅可建造495个单位的执行共管公寓（EC）地段。

正选地段数量比今年下半年多出一幅，可建造的单位多出785个或约40%。若与去年同期相比，供应量则增加1180个单位或73%。

备售名单中有五幅私宅地段，包括一幅执行共管公寓地段，另有两幅白色地段和一幅酒店地段。这些地段可供应3715个私宅单位和和530个酒店客房，商用空间的总楼面面积则为9万平方公尺（96万8400平方英尺）。

总的来看，明年上半年地段总共可供应6500个私宅单位，较今年下半年的6860个单位，少了约5%。

国家发展部发文告说，尽管有冠病疫情带来的经济影响，私宅市场一直很活跃，过去一年的交易量和价格都在上升。为确保有充足私宅供应以满足需求，同时确保市场稳定，政府已决定增加正选地段的私宅供应量。

它也说：”如果市场需求仍然强劲，我们准备进一步增加私宅供应量。“

另一方面，国家发展部长李智陞表示，除了增加私宅供应，政府今天凌晨也出台新一轮降温措施，双管齐下以确保房价不会超越经济基本面。

他指出，尽管面对冠病短期内存在的不确定性，包括奥密克戎（Omicron）变种毒株可能扩散，本地房屋价格和交易量都有明显上升情况。如果政府不加以控制，房屋价格将超越经济基本面，提高接下来破坏市场稳定的修正风险。

另外，全球中央银行下来可能收紧货币政策，以应对通胀压力和经济复苏，因此借贷者很容易受到下来几年利率上升的影响，在偿还债务方面的风险显著提高。

李智陞强调，政府致力于促进稳定和可持续的房屋市场。

他也说：”我们了解到国人的焦虑，尤其是首次购房者，他们可能担心预购组屋竞争激烈以及组屋转售价格的上升。因此，我们显著增加组屋供应量，以满足他们的需要。“