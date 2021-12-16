儿童接种中心有卡通人物“打气” 家长也能陪伴

（早报讯）专为儿童而设的儿童接种中心将有卡通人物“打气”，家长也能陪在孩子身旁。

教育部长陈振声昨晚发布面簿贴文说，随着我国儿童从本月底开始接种疫苗，儿童疫苗接种中心将设有Soaper 5卡通人物站板，让小孩感到亲切和安心。他上载了几张儿童接种中心的照片，但没有透露具体位置。

“打完疫苗后，小孩也可和其中一名Soaper 5超级英雄合照。”

As we push forward amid these extraordinary times, our Soaper 5 Heroes will continue to bubble up against trouble. They... Posted by Chan Chun Sing on Wednesday, December 15, 2021

为宣导抗疫卫生习惯而设计的五位超级英雄人物，提醒儿童戴口罩、勤洗手、定时测量体温、不摸脸以及清洁物体表面。

昨日，Soaper 5在年度人类服务公关奖（Public Relations in the Service of Mankind，简称PRISM）的“COVID-19大流行病公关活动”项目中获奖，为抵抗冠病疫情做出的贡献受到肯定。

有家长在面簿上询问，家长是否能陪伴孩子打针，陈振声答复：“每个孩子都能有一名家长陪伴。”