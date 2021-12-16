初步确诊染奥密克戎的夫妇曾到四家餐馆 餐馆今天都营业

（早报讯）根据卫生部昨晚的文告，我国再有三起冠病病例初步确诊感染奥密克戎变种毒株，包括一名机场员工。另外两人分别是通过疫苗接种者旅游走廊从美国返新的36岁男子，以及他没有出国的妻子。

这对夫妻12月8日到过义安城的Mizuki、喜来登酒店的中餐馆李白，以及文艺复兴广场的Merci Marcel。12月9日则到过位于乌节门（Orchard Gateway）的Signs A Taste Of Vietnam Pho。

记者今早拨打餐馆热线电话，受影响餐馆都会照常营业。

所有与食客接触的餐馆工作人员，以及SafeEntry记录显示同时间内与两名病患到过相同地点的食客都会收到健康风险警告（HRW）。卫生部将联络这些人并展开一次性的PCR检测行动。

同时间到过相同餐馆的公众将接获健康风险警告并须接受检测。

位于乌节门的越南餐厅Signs A Taste Of Vietnam Pho老板张春宝受访时指出，他收到了卫生部发出的健康风险警告，从即日起至12月22日必须每天进行检测，结果呈阴性才能出门。

张春宝是名听障人士，他与太太从2017年至2019年在乌节中心坊（Midpoint Orchard）经营这家越南餐厅，去年12月才搬到乌节门的店面。

他起初以为这个消息意味着他无法开门做生意，担心已经准备好食材，还有租金问题。不过，在了解情况后才发现他还是可以照常营业，决定继续营业。

根据卫生部文告，确诊的36岁男子在12月6日在美国接受的行前检测，以及8日抵新时的PCR检测结果都呈阴性，不过他在10日接受入境后第三天检测的ART结果却呈阳性，隔天的PCR检测结果同样呈阳。

他的34岁妻子虽然近期没有出国，但因丈夫确诊冠病，妻子14日被隔离并在同天确诊。在这之前，她一直在家办公。

卫生部正在追踪三名病患的密切接触者，所有密切接触者都须在指定设施隔离10天，并在开始隔离时及结束隔离前接受PCR检测。