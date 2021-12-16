哪间组屋有装修 “一联通”应用会向左邻右舍发出通知

（早报讯）自今年7月以来，社区事务署已通过手机应用向7800座组屋的左邻右舍发出3万8000则装修通知，让居民知道同一座组屋有哪些单位进行装修工作。

这是“一联通”（OneService）手机应用的功能之一，在建屋发展局批准组屋单位的装修申请后，该应用就会向整栋组屋的居民发出装修通知。

公众可在应用上查看所居住组屋的装修工程，了解工程时期、负责公司，以及进行施工的单位。至于安装冷气机、橱柜等小型且不影响到组屋结构完整性的工程，由于无须获到建屋局的许可，这类信息不会出现在应用上。

大型的装修工程不免会带来噪音，对于居家办公的民众的影响尤为明显。从去年12月到今年6月，社区事务署每月收到有关装修噪音干扰的反馈数量介于1200到2300个，其中在5月，政府减少能回返工作场所办公的员工占比后，反馈数量随即增加。

武吉知马区设七个共享办公仓 方便不能居家办公的民众

为方便居民安心办公，武吉知马区推出邻里办公仓，让居民在住屋附近以特价使用共享办公仓。

共享办公仓位于武吉知马民众俱乐部和金文泰的Trivelis居民联系网中心。两个地点共有七个办公仓，其中四个为单人仓，三个是四人仓。

相比业者Switch在购物中心提供的共享办公仓，位于社区的同款办公仓费用减少超过一半，使用费以每分钟计算,

单人仓每小时收费2.40元，四人仓每小时则收费4.80元。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖受访时说，选择在金文泰4道第311B座组屋的居民联系网中心设置办公仓，是因为附近的组屋不是达到最低居住年限（MOP），就是即将达到最低居住年限，好些屋主出售单位，因此居民遇到因装修引起的噪音问题，接下来可能会比较多。

也是荷兰—武吉知马集选区议员的沈颖说：“居民对共享办公仓的需求是相当强的，因此我心目中已列出武吉知马的其他地点，当业者有新的办公仓运来新加坡时，我们就会增加社区的办公仓数量，相信其他地区也会对这样的设施感兴趣。”

为期一年的试验计划获得人民协会和建屋发展局的支持。

Switch市场拓展副总裁赵雨说，随着更多人有信心在住家以外的场所办公，过去两三个月办公仓的需求量增加了约两成。该公司目前在全岛有95个办公仓，并计划截至明年上半年，增加到150个。

赵雨说：“现在办公仓主要是在购物中心，下一步我们要看怎么适当地安排，把更多办公仓带到邻里。”

作为试验计划的一部分，人协将写信邀请住在邻近组屋并且申请装修许可证的居民，为邻居购买办公仓的代币，以表达他们对邻居的感谢之情。