入境旅客版“居家康复计划”下周一实行 确诊冠病旅客在酒店隔离至痊愈

（早报讯）从下周一（20日）起，住在酒店的入境旅客若冠病检测呈阳性，或接获健康风险警告，必须留在酒店房里直到痊愈或隔离期结束为止，这与社区病例目前接受的居家康复计划安排类似。不过，疑似和确诊感染奥密克戎变种病毒的旅客，则会被送往指定护理或隔离设施。

新加坡旅游局今天（12月16日）发文告说，目前多数入境旅客都已完成疫苗接种，出现严重症状的风险低，因此若在抵新后确诊感染冠病，可以继续待在酒店房里直到痊愈，或是隔离期结束为止。

这包括那些聚合酶链式反应（PCR）检测或抗原快速检测（ART）呈阳性，以及接到卫生部发出的健康风险警告（Health Risk Warning）的旅客。合适的住宿包括居家通知指定设施隔离、一般酒店客房，以及服务式公寓等。

目前，所有旅客入境后都须接受PCR检测，然后自我隔离直到检测结果出炉。结果呈阳性者必须继续留在房里，通知酒店职员和上网FormSG（go.gov.sg/cplusform）填写表格，接着等候当局通知康复程序。

当局会发隔离通知给确诊旅客，完成疫苗接种的人得隔离10天，未接种疫苗或是还没有完成接种程序者则须隔离14天。

旅游局说，这项隔离令将取代其他的检测规定，例如通过疫苗接种者旅游走廊来新的旅客，一旦PCR呈阳就应该待在房里，不用按照原本的规定接受其他检测。

至于在本地有住所的旅客，若想在家康复，可以请酒店代为安排，由卫生部送他们回到住处接受隔离，不能自己安排交通工具。康复期间，确诊旅客可以付费使用远程医疗咨询服务。

例外的情况是，若旅客疑似或确诊感染奥密克戎变种病毒，就必须转到指定护理或隔离设施，不能继续留在酒店房里。