闹街后换装看热闹 25岁男子被认出落网

男子昨天（12月15日）傍晚大闹小印度，不仅闯入商店要店员交出钱包，过后还两次以肉身挡住两辆罗厘，要检查司机驾照。他过后发现有人报警，赶紧逃之夭夭，不久竟又换装返回现场看热闹，但还是被罗厘司机一眼认出，大喊“就是这个人”，导致男子当场被捕。

事件发生在昨天傍晚6时12分，地点是在小印度罗伯特巷（Roberts Lane）一带。

记者接获读者通知，走访现场时，目睹事发经过的烧烤店老板扎克尔汗（38岁）告诉《联合晚报》，肇事男子穿着邋遢，走进一家商店，开口就叫店员把钱包拿出来，店员觉得莫名其妙，也没有理会男子。

这时男子看到一辆罗厘经过，直接冲到罗厘前用肉身挡着，对着司机嚷嚷“要就撞我，不然就把驾照和钱包拿出来给我检查！”

扎克尔汗说，罗厘司机一头雾水，质问对方到底是什么人，也要求对交出钱包给他查看，男子却把上衣脱下扔到罗厘挡风镜上，纠缠罗厘司机不放，闹了近15分钟后，罗厘司机报警。

“男子见司机报警就匆匆离开，没想到往另一头方向走去时，又去骚扰另一辆罗厘司机，对着司机指手画脚，直到警方到场，男子从小路溜走了。”

警方在场进行调查约20分钟后，男子竟换了一身装扮回到现场，不过眼尖的罗厘司机马上就认出对方，立刻大喊“就是这个人”，男子当场被捕。

警方受询时表示，警方接获通报后抵达现场，一名25岁男子在精神健康法令下被逮捕，随后被送到心理卫生学院进行精神评估和治疗。