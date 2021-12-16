上传猥亵照到社交群组 男子监八周罚款2万

拥有猥亵照片和视频，还利用Telegram上传猥亵照到两万多人的社交群组，男子被判坐牢八周兼罚款两万元。

被告林肯·费南德斯（31岁）面对两项拥有猥亵照和视频，抵触影片法令的罪状，以及四项通过电子媒介传送猥亵照片与视频的罪状。

被告承认三项罪状，另三项交由法官下判时考虑。

被告的其中两项罪状指他于2019年11月6日，在义顺81街组屋单位，被查出手机里藏有118个猥亵视频和406张猥亵照片。

他也被指在2019年10月15日凌晨3时33分，把一张猥亵照传送给有2万5070人的Telegram群组。照片显示一名成年女子躺在床上，可清楚看到女子的脸、下体和胸部。

他也被指在2019年，分三次共发出六张女子裸露的猥亵照到群组。

被告与另三个同谋王明俊（27岁）、陈耀中（40岁）和余荣继（46岁），在今年7月一起被控。

案情显示，Sammy Boy Forum是让人讨论性和色情课题的网络平台，还提供至少两个加密通讯应用Telegram群组的链接，让人参与群组。

被告于2017年成为群组的成员，还参加其他不知名的群组。

2019年10月24日，一名23岁女子报警，指有人在Telegram群组分享猥亵照，而群组有两万4000名成员。警方随后到被告的住家逮捕他，并搜查他的手机。

律师代被告求情说，被告是从成员转成群组管理人员，但并非主谋。他没考虑到参与的后果，如今对罪行深感后悔。

律师以被告发的猥亵照数量不多，促法官给予轻判。律师也说，被告目前无业，罚款须分期付款。

被告要求与家人共度圣诞假期，法官准他于下个月3日服刑。