半夜翻窗找友人聊天 客工监六周

客工想见女友的好友，半夜拜访，见无人应门竟翻窗闯入。

这起案件发生在今年11月14日凌晨1时30分许，地点在文礼坊（Boon Lay Place）第213座的组屋单位。被告拉扎拉曼（32岁）被控一项擅闯罪，他昨日通过影像系统认罪。

根据案情，被告2014年通过女友与她的好友（即受害人，49岁）相识，女友当时经常带被告去串门，直到4年前才停止。

案发前两个月，被告独自上门拜访，被受害人要求离开。案发当天，受害人和女儿正准备睡觉，隐约感觉客厅有人，而且窗口敞开，受害人走出房门开灯，才发现原来是被告，随即质问对方为何闯入。

被告解释，他只想和她说说话，随后道歉，求对方别报警，受害人不满被告私闯民宅，叫女儿报警，被告当场被捕。

调查显示，被告案发前敲门发现无人应门，他随后推开未上锁的窗，发现铁窗钥匙还插着，随即又打开铁窗，进入单位。

被告求情时道歉说，他在本地工作10年里的首次犯罪，希望能继续工作养家。他也称会努力改正，恳请法官轻判。

被告也指自己很喜欢新加坡，事发前喝了酒。但控方指被告案发后通过了酒测，清楚知道自己的行为。法官最终判被告坐牢6周。

记者今早走访事发单位，一名女住户不愿受访。门口告示显示，单位在进行为期一个月的装修。

一名不愿透露姓名的邻居表示，单位约两周前换了窗户。