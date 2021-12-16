新加坡股市周四回升0.45％

（早报讯）美国央行宣布收紧货币政策及对经济增长的乐观看法令股市如释重负，亚太各地股市今天（12月16日星期四）多数跟随纽约隔夜股市扬升，新加坡股市全天攀升，午盘明显较为强劲。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数回升13.92点或0.45％，闭市报3128.80点。

美国联邦储备局周三宣布将于明年1月起缩减收购债务的规模，为市场扫除今年来最大的不确定因素之一，这促使纽约股市周三尾盘强劲回扬。

新加坡凯基证券（KGI）分析师陈广治接受《联合早报》访问时说：“由于美国联储局计划控制通货膨胀，商品价格可能逐渐下降，因此澳大利亚市场可能会面对一些抛售。香港市场主要受到地缘政治风险和国内政策风险的影响。由于新的房地产降温措施，新加坡市场今天在积极和消极的情绪中进行定价。美国半导体行业隔夜反弹，对韩国市场产生了积极影响。”

本地股市今天整体交易量仅小幅增至9亿4101万股，交易总值则显著增至9亿7908万元。上升股265只，下跌股202只。

海峡时报指数成份股今天涨跌不一，但仍从银行股获得最大的支持。华侨银行（OCBC）、吉宝数据中心信托（Keppel DC REIT）、新电信（Singtel）、大华银行（UOB）、星展集团控股（DBS）以及胜科工业（Sembcorp Industries）的股价以0.8％至3.59％的涨幅领涨，康福德高（ComfortDelGro）、香港置地（Hongkong Land）、牛奶国际（Dairy Farm）和城市发展（CDL）的股价则以1.43％至2.69％的跌幅领跌。

政府于周三（15日）深夜宣布推出最新一轮房地产降温措施，调高购买住宅房产的额外买家印花税（ABSD），也收紧总偿债比率（TDSR），这消息令房地产股承压。城市发展股价跌2.69％至6.88元，万国公司（Bukit Sembawang）股价跌1.98％至4.96元，APAC产业（APAC Realty）股价跌10.46％至0.685元。

伊势丹新加坡（Isetan Singapore）股价猛跌10.44％，闭市报3.69元。它昨日闭市后透露，其威士马广场（Wisma Atria）没有吸引到足够的投资者兴趣。这意味着它脱售威士马广场的计划已落空。