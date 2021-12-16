我国泳队四人检测呈阳 全员缺阵短池世锦赛

（早报讯）新加坡泳队派出14名泳手角逐本月16日至21日在阿布扎比举行的世界短池锦标赛，可是在比赛开始前其中四名泳手被检测出感染冠状病毒，只好放弃参加这项比赛。

根据泳总的名单，赴阿布扎比征战的14名泳手包括林香杞、柯敬文、蔡亦首、林峻纬、王竣毅、洪玮、冯盛均和张正伟等在东南亚运动会夺过奖牌的选手。

昨天下午我国本将角逐男子400米自由泳、女子200米自由泳、男子200米蝶泳、男子200米混合泳、女子400米混合泳和男子100米蛙泳等项目，但报名的泳手都没有出场，系统显示“DNS”（Did Not Start，未开始比赛）。

据了解，感染冠病的四名运动员中其中三名没有症状，另外一人有咳嗽、发烧、嗅觉和味觉丧失症状。新加坡代表队于在本月12日抵达迪拜，出发前他们一行人也进行了检测。

我国泳总刚才在文告中写道：“其余泳手目前正在自我隔离中，泳总目前正在为检测呈阴性的泳手安排返回新加坡的航班。索尼娅·波特（泳总技术主任）将留在阿布扎比照顾受影响的泳手，在他们获准飞行后，她将与他们一起返回新加坡。”

由于变种病毒奥密克戎传播，许多泳手被迫退出今年的短池世锦赛，在今夏东京奥运会打破女子200米蛙泳世界纪录并夺冠的塔恰娜·斯昆马克由于旅行限制无法出国参赛，原有的南非代表团19人只能下四人能出战。这四名泳手分别是参加国际游泳联赛（ISL）还未回过国的勒克洛，以及三位在美国和澳大利亚练的队友布拉德·坦迪，泰勒·洛夫莫尔以及米凯拉·普尔福德。