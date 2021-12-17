又一名机场员工初步确诊奥密克戎

（早报讯）我国再有一起冠病病例初步确诊感染奥密克戎变种毒株，他是昨天确诊感染奥密克戎的机场员工的密切接触者，同样在樟宜机场第三搭客大厦担任装卸工。

根据卫生部昨晚（12月16日）发的文告，这名病患是一名42岁男子，他在工作中没有与旅客接触。

他已经完成疫苗接种并出现轻微的症状，目前正在国家传染病中心隔离病房就医，卫生部也正在通过追踪接触者以围堵病毒。

这名男子是在12月8日发烧并到全科诊所求医及接受冠病检测，隔天出炉的检测结果呈阳后，他就开始居家康复。

由于他是昨天确诊感染奥密克戎毒株的54岁机场员工的密切接触者，他的病毒样本昨天（16日）被送往进一步检测，结果显示他初步确诊奥密克戎毒株。

国家公共卫生实验室正为他进行全基因组排序，以鉴定他感染的是否是奥密克戎。

卫生部也在追踪他的密切接触者，所有密切接触者都须在指定设施隔离10天，并在开始隔离时及结束隔离前接受PCR检测。

其他被证实曾到过奥密克戎病例到过的地方，并可能同他们接触过的人，也会收到卫生部的七天健康风险警告（HRW）。

卫生部指出，本地目前已有24起确定感染奥密克戎毒株的病例，当中21起是境外输入，另外三起是本土传播病例。

卫生部强调，由于奥密克戎毒株传染力更高，并已传播至全球多个地方，新加坡预计会在边境和社区检测出更多病例。公众应继续保持警惕以降低冠病传播风险，包括尽快接种疫苗或追加剂。