（早报讯）美国三大股指全面收低，纳斯达克指数的跌幅最大，达2.47％。标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌0.87％和0.08％。

美国联邦储备局宣布收紧货币政策及对经济增长的乐观看法令股市如释重负，亚太各地股市昨日多数跟随纽约隔夜股市扬升，新加坡股市的海峡时报指数则回升13.92点或0.45％，闭市报3128.80点。

以下是今天（12月17日）值得关注的股票：

1.新海逸集团（SingHaiyi Group）披露，收购方Haiyi Treasure私人有限公司已经掌控集团超过90％股权，意味着集团的公众持股率低于10％的挂牌规定。在完成强制收购后，新海逸集团将从股市除牌。

2.无招牌海鲜（No Signboard）昨晚回应新交所质询时指出，Sprawl Transport & Logistic公司向集团提出的155万元索偿不会对集团的财务状况和营运能力产生重大影响。

独资子公司Danish Brewery（简称DBPL）上周收到Sprawl Transport & Logistic公司的传票令状和索偿声明，指DBPL在2014年至2017年共欠七个集装箱的啤酒，总值96万元，并且在2017年至2020年共欠59万元的应还款项。

3.独立审计师安永对停牌中的太平星开发公司（Pacific Star Development）截至今年6月底的财务报告给予“无法表示意见”（disclaimer of opinion），因为集团是否有能力继续经营下去受到质疑。马来西亚柔佛的房地产市场疲弱，集团全年蒙受了3199万5000元的净亏损，营运现金流为负441万1000元。

4.杰纬特科技（Grand Venture Technology）今早开市前要求暂停交易，表示稍后将公布消息。