农历新年前新马VTL巴士票开卖 公众“挤爆”购票系统

（早报讯）提供新加坡和马来西亚陆路疫苗接种者旅游走廊短程巴士服务的一家业者今天中午再放票，售卖明年1月10日至大年除夕的车票，吸引大批公众上网抢票，导致系统无法负荷。成功登入网站的公众也要等超过一小时才有机会买票。

汉达英达（Causeway Link）昨天（12月16日）在面簿宣布，今天中午开始售卖明年1月10日至31日的车票。每天共有60趟往返新加坡奎因街巴士总站和马国新山拉庆中央巴士总站的陆路疫苗接种者旅游走廊（简称VTL）的巴士服务，各方向提供30趟车程。

下个星期一（20日）开始，汉达英达每天的单向陆路VTL单程服务会从目前的16趟增至26趟，配额从720人增至1080人。随着新宣布的安排，每天的单向服务进一步增加4趟。

记者上午11时50分上汉达英达的官网时，网站迟迟打不开。一直到12时30分，才成功登陆“等候室”，排在前方的用户超过7万7700人，等候买票的时间超过一小时。

由于陆路VTL名额有限，加上明年的农历新年初一落在2月1日，很多旅居本地的马国人想回乡过年，相信是引起抢票热潮和系统故障的其中导因。

本地星运旅游（Transtar）也开始售卖至1月15日的陆路VTL巴士车票。网站显示，明年1月14日和15日从兀兰巴士临时转换站到拉庆中央巴士总站的车票已售罄。

上月25日，往返新柔的VTL短程巴士车票开卖第一天，成千上万购票者同时涌入，也导致两家业者的网站一度宕机。