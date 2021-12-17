因疫情耽误器官移植手术 影响病患康复和生存率

（早报讯）受疫情影响，原定去年4月接受肝脏移植手术的末期肝硬化病患被迫推迟手术，结果等待期间病情恶化，因急性慢性肝功能衰竭入院。她终于在去年6月底接受移植手术，比原定日期推迟近两个月，更因病情恶化手术后住院时间比普通病患增加近一倍。

龙惠娴（53岁，待业）2017年患上肝硬化，病情在之后几年逐渐恶化，医生便将她转介至国大医院器官移植中心（NUCOT）进行肝脏移植手术。在完成各种匹配检测后，她原定去年4月进行手术，由儿子李嘉锐（22岁，国民服役人员）将部分肝脏捐给她。

不本地去年2月进入橙色警戒级别，4月启动病毒阻断措施，所有非紧急的器官移植手术都喊停。

她受访时描述：“不能动手术，我们只能一直等。我的病情已经开始恶化，一直发烧和流鼻血。当时就和医生提过，希望能尽快动手术，但医生评估后还是不可以，我也只能担心地等。”

国大医院器官移植中心成人肝脏移植计划顾问医生穆迪亚（Mark Muthiah）说，疫情初期，医疗界对病毒缺乏了解，不清楚器官移植能不能继续做，移植手术都被喊停。另外，许多医生被调去照顾冠病病患，手术就拖了下来。”

龙惠娴的病情演变成肝衰竭，6月2日入院后须要插管保命。虽然几次被安排手术，但都因手术当天发烧，感染风险太高必须延后，最终在6月27日才动手术。

肝脏移植手术很顺利，但龙惠娴的身体底子差，要更长时间的观察和复健。她住院一个月，比其他病患平均两周增加一倍。

她说：“手术后饮食各方面都必须格外注意，特别是自己免疫系统比较弱，出门时就要很小心，没事就尽量不要出门。不过能成功换肝后感到很开心，觉得自己有了新生命，希望每天能开心地过，也希望能尽早抱孙。”

本地研究显示限制器官移植手术影响病患生存率

本地研究显示，冠病疫情期间对肝脏移植手术的限制，对于病患的短期和长期生存率带来负面影响，越长的限制对病患的影响越严重。研究人员希望数据协助决策者权衡恢复各种器官移植手术的风险和益处，包括应尽早恢复逝世捐赠者肝脏移植手术。

由国大医院器官移植中心（NUCOT）领导的研究对251名来自新加坡和320名来自香港的病患展开追踪调查。病患都是在2016年1月和2020年5月之间在两地的肾脏移植等候名单，追踪的参数包括他们的终末期肝病模型评分以及慢加急性肝衰竭和肝细胞癌发病。

通过的模拟情况，完全暂停移植手术1、3、6和12个月会导致病患一年后的预计生存率分别降低3.6％、10.51％、19.21％和25.22％。两年后预计生存率更分别降低4.1％、12.55％、23.43％和29.71％。

如果只允许紧急肝脏移植手术，病患一年后的预计生存率和完全暂停手术相似，分别为3.1％、8.41％、15.20％和20.09％。不过如果允许所有已故捐赠者移植手术，无论是否允许紧急的活体器官移植手术，病患的预计生存率降低的幅度都会减少。

参与研究的穆迪亚医生说：“在这之前我们都不清楚暂停或限制器官移植手术对病患的影响，因此该研究将能帮助决策者更好地去权衡在有限的资源下应该怎么做，平衡各项决定的风险和益处，尤其是各项政策对等候肝脏移植的病患的影响。”