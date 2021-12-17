找不到室友合租也能申请租赁组屋 建屋局委任机构帮忙配对

（早报讯）单身者找不到室友合租，也能单独申请租赁组屋。建屋发展局将在单身者联合住房计划下试行新模式，委任社区服务机构佳音社区服务（Good News Community Service）管理位于勿洛和万国的两座租赁组屋，为租户安排合住事宜。

建屋局发文告指出，新模式下试行的两座租赁组屋位于勿洛北路第429A座和万国弯第999A座组屋，即日起开放申请。住户预计最迟下个月底可搬进去。

根据试点计划，每座组屋预留一些楼层，供无法找到室友的住户入住，由社会服务机构管理，协助为住户配对室友。这两座组屋一共可容纳约270名住户，单位设有隔间，确保住户的隐私，同时设有一般的家居器材如热水器、洗衣机和衣橱等。

建屋局已委任佳音社区服务负责试点计划，任期三年。获委的社区服务机构将面试申请的住户，了解他们的个性、生活习惯与需求等后，为他们配对适合的室友。

为了拉近住户的感情，佳音社区服务也将举办交友和社交活动，并定期向住户跟进情况，促进住户之间的和睦关系。若住户之间出现纠纷，该机构也会介入调解。

这个新模式与现行的单身者联合住房计划（Joint Singles Scheme，简称JSS）的申请条件相同，住户必须是新加坡公民，年满35岁，没有家人支持和其他住宿选项。租金也与现行的JSS相似。新模式目前只开放给新的申请者。

有意申请的住户可上建屋局网页（HDB InfoWEB），或拨打热线1800-2255432查询。

武吉巴督租赁组屋试行计划下月招标

另一方面，建屋局也将在明年1月为武吉巴督的另一座租赁组屋进行招标，物色社会服务机构来试行计划。

国家发展部是在今年3月宣布，建屋局将在单身者联合住房计划下试行新模式。

在现行的单身者联合住房计划下，两名或以上单身者可联合申请租赁组屋。他们可与亲人或朋友一起申请，也可与当局接洽寻找室友。

多数租户都能顺利找到人合租并和谐共处，但仍有一些单身者无法找到室友。社区服务机构具备所需的能力，可为单身者匹配背景相似的室友，并调解租户之间的分歧。