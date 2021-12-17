79.2%N水准考生可升中五 近20年最高

（早报讯）2021年剑桥N水准会考今天放榜，本届有79.2％普通学术源流的学生可升上中学五年级，是近20年来最高的升学率。

今年全国有9407名普通学术源流学生参加会考，99.5％取得至少一科及格，获颁证书，其中有79.2％能升上中五。根据过往报道的记录，这是自2002年以来，N水准会考考生升中五及格率最高的一年。2002年至2020年间，中五升学率介于70.9％至78. 2％之间。

今年有50.3％的普通学术源流考生也在科目编班计划下报考O水准科目。他们的N水准会考成绩及O水准科目的学校毕业预考成绩若符合升学标准，也可升上中五。O水准成绩明年1月公布。

此外，今年有4228名普通工艺源流学生参加N水准会考，98. 1％至少一科及格，获颁证书，毕业后可升上工艺教育学院。这个比率略低于去年的98.5％。

配合冠病防疫措施，今年考生不聚集学校礼堂，而是到课室领取成绩单。私人考生的成绩单则与往年一样，由当局邮寄到考生提供的地址。

专门接收普通工艺源流学生的云锦中学今年取得不错的成绩。校长陈德福受访时指出，共有约188名学生参加会考，当中98％获颁证书。

陈德福说：“尽管冠病疫情在过去两年带来挑战，但令人鼓舞的是，我们的学生在会考中再次取得出色的成绩。更重要的是，他们带着可打造未来的技能、目标和信心离开云锦中学。”

英文、数学和成绩最佳三个科目（ELMAB3）的总分在12分或以下的普通学术源流考生，可报读理工学院预科班（简称PFP），直接到理工院修读一年基础课，再修读专业文凭课程。PFP提供1500个学额，并于O水准成绩公布当天开放报名。

考获19分或以下的普通学术源流考生则可申请理工学院直接入学计划（简称DPP），先到工教院修读两年的高级NITEC课程，若成绩达标可直接升理工院。DPP提供1200个学额，今天起可报名。