Ｎ水准视障考生卓坡生 排除万难学华文

（早报讯）眼前的世界只剩下光和影的卓坡生（17岁），沉醉在历史和武侠片里的刀光剑影和英雄事迹，这些除了教会他待人处事之道，也点燃了他对学习华文的兴趣。

阿尔斯特雷姆综合征（Alstrom Syndrome）夺走了卓坡生的视力，近年来病情恶化也导致部分听力损失。尽管豁免考母语，但他到了中学选择修读华文。他虽然得花比别人多一倍的时间利用辅助器学习并完成作业，但不畏挑战，还成为伊布拉欣中学近年来首位考N水准普通（工艺）华文的视障学生。

卓坡生就读主流小学时曾上过华文课，但因视力不断衰退，他在小四那年转学到特别教育学校励航学校，并且不必修读华文。

“我当时觉得不学华文也没有什么差别，但是在上中学之前，我开始看很多华文片，所以对华文感兴趣。”

对中华历史纪录片和武侠片情有独钟的卓坡生，尤其喜欢三国时期历史故事中讲述的治国之道，以及剧里人物如何排兵布阵、抵挡外敌。

卓坡生说：“三国时期我最喜欢的就是刘备，从他身上我学到了‘大丈夫有所为，有所不为’的道理，他清楚自己该做什么、不该做什么，像是在打仗的时候，他对待乡亲如同他的父母，不离不弃，对他人也有情有义。”

卓坡生学习华文的过程并不简单，在与同学一同上课后，得利用课余时间到视障学生资源室，通过电脑的屏幕阅读器JAWS软件，把课文内容读出来，并输入汉字完成作业和考试。

他坦言，起初会觉得十分辛苦，但也渐渐习惯了，而且特别喜欢上华文课。“我在上课时一般上不会说话，但在华文课上，老师会问很多问题，我听得懂也能用华语表达自己，所以经常踊跃回答问题。”

有限的视力也没有阻止卓坡生参与学校举办的高空项目、划独木舟等体育活动。“能够和同学一起参与活动真的很好玩，让我感受到团队合作的重要性。”

在准备N水准会考期间，卓坡生经常通过运动放松自己、缓解压力，例如与几名朋友成立跑步俱乐部，每周一和六跑至少三公里，还在今年三月参加盲人门球（Goalball）比赛时荣获冠军。

对于很多学生认为华文很难学，卓坡生说：“生活中很多事情其实都很困难，不只是学习而已。如果遇到难题，其实只是暂时的，要去克服它需要时间，时间可以让我们找到解决难题的关键。”

“有些人不会选择克服困难，只会放弃。难题是来磨炼你的，如果我当初选择放弃的话，就不会是今天的我。”