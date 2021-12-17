涉款逾40万元 女子涉300多起酒店订房骗案被捕

为婚礼预订五个酒店套房，准新娘交了1750元后才发现被骗，警方经过调查逮捕涉案的32岁女郎，她相信涉案超过300起类似事件，数额超过40万元。

丝蒂（29岁）告诉《新明日报》，经友人介绍，认识了在Instagram上售卖酒店预订配套的一名女子。

“网上有很多好评，价格也非常优惠，为了婚礼，我预订了美芝路一家酒店的五个套房，打算明年12月3日至5日住三天两夜，总价格1750元。我本月6日预订付款，岂料6天后，她在社交媒体上表示会取消所有预订，让受影响顾客退款。”

为此，丝蒂联络女卖家，发了资料，三天后都没收到回复，之后还闹失踪，察觉被骗后，于前天（15日）报警。

一名博客伊斯梅尔（36岁）受访时也透露，他在社交媒体上统计了上百名受害者的回复，被骗的数额甚至高达1万5000元。“还有一群受害者创建了Telegram群组，目前有上千人加入。”

警方昨晚发文告指出，一名32岁女郎因涉及一系列的酒店房诈骗案，遭警方逮捕。

文告表示，警方今年12月接获多起受害人的报案，一名女郎涉嫌在社交媒体，售卖本地多个热门酒店的打折预订配套，受害人通过银行转账和PayNow付款后，却没收到订单。

商业事务局警员经调查后，证实女郎的身份，在欺骗的罪名下将她逮捕，她目前正在协助调查。初步调查显示，该女郎相信涉及超过300起其他类似案件，涉案数额超过40万元。

警方提醒公众不要被所谓的太优惠的酒店配套价格吸引，应向可靠的卖家或平台订购，并选择等买家拿到货后卖家才可获款的付款选项，也可上网向官方渠道如新加坡旅游局或全国旅行社协会（NATAS）查询，看供应商是否是经认可的旅行社。

文告也表示，另一名45岁男子因涉及另一起类似系列的酒店房诈骗案，也遭警方逮捕。

根据文告，警方今年12月接获多起受害人的报案，指他们在网上向一名卖家预订酒店套房，付款后却没收到订单。

兀兰警署警员通过调查后证实男子的身份，于本月15日将他逮捕。初步调查显示，男子涉及至少29起其他类似案件，涉案数额达3万元。

被告今天在欺骗的罪名下被控上法庭。若欺骗罪成，被告将面对监禁最长10年，并可另加罚款。