开船与7人偷渡入境 印尼男子监22个月6周

印尼男子开船助7名同乡偷渡到新加坡，被警方发现后弃船而逃企图游走，最终仍遭警方逮捕。

被告拉考（55岁）来自印尼，面对14项控状，包括12项抵触移民法令和两项抵触关税法令的罪行。他昨天承认其中九项，余项交由法官下判时一并考量。昨日，他被判坐牢22个月6周，以及罚款1500元取代鞭刑。

拉考是于2021年初在印尼巴淡岛的一家咖啡店会见阿拉斯（38岁），而阿拉斯让拉考从巴淡岛将香烟运往我国，作为回报，他会帮拉考在我国找一份工作，于是拉考答应。

案情显示，今年8月27日凌晨时分，拉考、阿拉斯和另外6名年龄介于21岁至42岁之间的印尼男子在巴淡岛登上了一艘玻璃钢船。拉考将船驶往我国，并试图到达大士码头。然而警察海岸队伍人员在凌晨2时25分发现了这艘不明船只。

被告和7名同乡意识到他们被警方发现，弃船而逃，试图游向岸边，最后被逮捕。8人都没有携带任何身份证或是合法的旅游证件。移民与关卡局也没有查到任何的出入境记录。

拉考承认他驾驶这艘船，并表示他非法进入新加坡是为了找工作。他求情时表示家中妻小无人照顾，全家住在租来的房子，请求法官从轻发落，指自己想早点回印尼。

而阿拉斯面对四项控状，对于两项触犯移民法令的控状他供认不讳，他于昨日被判处19个月监禁和鞭打9下。不过，阿拉斯否认走私的控状，案件将在明年1月进行审前会议。