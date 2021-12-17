榜鹅组屋电箱突起火 同门牌四楼层全停电

榜鹅组屋电箱突着火，同一个门牌四个楼层的单位受影响，居民在家中闻到焦味出门查看，发现电箱冒烟，打开电箱门还可看到火光，赶紧拉家人逃下楼！

火患发生在周三（15日）晚上7时30分，地点是榜鹅中路第624B座组屋18楼的一个单位外。

由于火患涉及组屋配电板电箱(electrical riser)，因此与失火单位同一门牌的所有楼层单位都停电。

据记者观察，15楼至18楼同一个门牌的电箱橱被烧黑，18楼的情况最为严重，电箱外的墙壁和天花板都被熏黑。

住在17楼的居民叶伟成（42岁，幕后工作人员）说，事发时他在帮六岁的儿子冲凉，突然间跳电屋内一片漆黑，他出门查看时，发现电箱冒出白烟，吓了他一跳。

“我赶快回到屋内帮儿子换上衣服，接着就去敲邻居的门，通知大家赶快疏散。”

住在15楼的蔡先生（45岁，运货工人）说，事发时他在家里看电视，突然闻到一股烧焦味，查看下才发现是电箱冒烟，我甚至看到火光从上方沿着电线往下烧。

“我马上拨电给民防和警方，接着就带女儿赶快跑到楼下。”

民防部队发言人受询时指出，火患涉及18楼配电板的电箱，民防人员用一个灭火器将火势灭火，约50人在民防抵达前已经自行疏散。失火原因还在调查中。

白沙—榜鹅集选区议员杨涴淩事后也在面簿发文表示，市镇会的承包商彻夜工作以恢复电力供应，居委会也会为受影响居民提供协助。

中年夫妇都是动物爱好者，丈夫提着三鸟笼、妻子抱着爱猫，一家“六”口跑下楼疏散。

住在18楼的萨特里亚（45岁，快递员）说，火患发生时他在家中休息，直到有邻居来敲门说同层有电箱冒烟，他出门查看时，发现走廊上已经烟雾弥漫。

萨特里亚立即通知妻子赶快逃命，但两人都是动物爱好者，家里养了鸟和猫，两人疏散到楼下时，萨特里亚一人扛着三个鸟笼，妻子则抱着爱猫一起逃下楼。

“当时匆忙逃命，又要带着宠物一起，确实很累，所幸大家最终都没事。”