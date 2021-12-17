市场重新面对现实 海指周五回跌0.55％

（早报讯）市场情绪突变，投资者重新面对现实，致使纽约隔夜股市昨日不仅回挫，而且科技股跌势不轻，纳斯达克综合指数的2.5％单日跌幅是9月以来最大。亚太股市今天（12月17日星期五）也受到影响，东京股市回挫达1.79％，香港、深圳和上海股市跌幅皆超过1％。在新加坡，因为银行股基本持稳，海峡时报指数得以仅跌17.17点或0.55％，闭市报3111.63点，但超过八成海指成份股下跌。海指全周共回跌0.76％。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩今天接受《联合早报》访问时说，昨日股市上涨让人意外，因为美国联邦储备局显得非常鹰派，明年和后年各将加息三次。如今股市大概是醒悟过来，重新面对现实。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，风险情绪在周四突然变坏。投资者继续评估美国联邦储备局收紧政策可能造成的不利影响、日益增加的冠病变种毒株奥密克戎病例以及美国总统拜登的2万亿美元基础设施预算今年将无法在国会获得通过。

彭博社报道引述纽约梅隆银行（BNY Mellon）的首席策略师艾丽西亚·莱文（Alicia Levine）则指出，人们看到的实际上是关于基调的变化、制度的变化以及明年收紧政策的可能性，不仅是在美国联邦储备局，而是在全球范围内。

英国在周四出乎意料之外的调高利率15个基本点，成为最先加息的主要中央银行。

本地股市今天整体交易量显著增至12亿1000万股，交易总值大增至15亿3000万元，因银行股和蓝筹股交易量大增。全体股市上升股188只，下跌股280只。海指成份股当中仅1只股价上升，25只股价下跌，4只持平。

唯一上涨的成份股是星展集团控股（DBS），股价涨0.34％，闭市报32.44元，交易总值超过1亿8000万元，高居全场榜首。新电信股价挫跌2.47％，闭市报2.37元，是跌幅最大的成份股，也给予海指最大压力。

杰纬特科技（Grand Venture Technology）今天股价涨2.56％，闭市报1.20元。它今早透露，将收购苏州精密工程公司J-Dragon Tech (Suzhou)和马来西亚金属板厂商Formach Asia公司的全部股权，收购价合共2000万元。这两项收购预期将增加公司在中国和马来西亚的能力和产能。

杰纬特科技将发出688万股新股完成收购J-Dragon的交易，每股1.1619元，总值1220万元。公司也将发出86万股新股来完成收购Formach的交易，每股1.1619元，总值780万元。这两项收购交易预期在明年第一季完成。

新海逸集团（SingHaiyi Group）今天股价跌0.86％，闭市报0.116元。集团由公众持有的股权已低于10％门槛，收购者已掌控95.8％股权。集团今早透露，在收购截止时，收购者将行使权利以0.117元的收购价强制收购所有其余未持有的股权，并且将采取行动把公司除牌。收购献议的截止日期是明年1月10日。