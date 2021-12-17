21日起 完成接种新加坡人可免隔离入境悉尼和墨尔本

（早报讯）从下周二（12月21日）起，完成冠病疫苗接种的新加坡人将可免隔离入境澳大利亚的新南威尔士州和维多利亚州，不必在抵境时自我隔离三天。

这一进展意味着，新澳两国之间将恢复已暂停三周的免隔离旅行安排。

在澳洲对新加坡展开的旅游试点计划下，已完成疫苗接种的新加坡人可以进入该国部分地区进行各种形式的旅行，包括一般旅游。符合条件的旅客，包括非新加坡人，之后可以通过新加坡的疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）返回新加坡，而无需接受隔离。

新州和维州星期五（17日）表示，他们同意取消旅客在抵境后自我隔离72小时的要求，以简化程序。根据下周二开始实施的最新规定，完成疫苗接种的国际旅客在抵达新州和维州时，必须在抵达后24小时内接受聚合酶链式反应（PCR）检测，并自我隔离，直到收到阴性检测报告。

据《海峡时报》报道，旅客可选择在澳洲付费进行PCR检测，并在一个小时内获得检测结果。

旅客必须遵守的其他要求包括在启程前的三天内进行冠病检测，并在登机时出示阴性结果报告。任何从海外抵达新州和维州的18岁及以上乘客，若未完成疫苗接种，仍必须在酒店接受14天的强制性隔离。