陈诗龙：企业应探讨如何在业务运营模式中纳入可持续性发展

（早报讯）疫情推动企业重新思考和审视业务运营模式。除了创新、转型和数码化，企业不仅求存，还应探讨如何在业务运营模式中纳入可持续性发展。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今晚是在“50家杰出企业奖”（Enterprise 50 Awards，简称E50）颁奖礼上，做出以上呼吁。

他指出，世界各地的消费者越来越关注气候变化的影响，人们对于产品应更环保和可持续的意识也高涨。

“企业现在应将可持续发展视为它们重塑自我、创新解决方案，以保持领先地位和竞争力的机会。”

他也指出，绿色经济将为我国带来重大的新机遇，尤其是在碳服务方面。

由《商业时报》和KPMG联合主办的E50奖，今年步入第27个年头，主题为“为可持续未来创新”（Innovating for a Sustainable Future）。

50家企业因为表现卓越，并且在冠病疫情中积极转型和重塑商业模式争取发展而在获得表扬。

进入三甲的依次是Reachfield保安安全管理公司（Reachfield Security & Safety Management）、澳尔莱（AllAlloy）和Utracon Overseas。

共140名宾客在丽思卡尔顿美年酒店出席了颁奖活动。