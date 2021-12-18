当局发现逾2900个违规家用产品在电商平台销售

（早报讯）今年1月至11月，当局在各个电商平台上共发现逾2900个违规家用产品。

据消费品安全办公室（Consumer Product Safety Office，简称CPSO）昨日（17日）发布的文告，这些家用产品作为管制货品，因未向CPSO注册或没有有效的安全标志，不符合监管要求。

在当局进行的市场监察中，排名前五类的违规家用产品分别是变压器（AC adaptors）、便携式插座、烹饪用品（如烤面包机、烤架和炉具）、护发用品（如吹风机），以及液体加热器（如水壶和饮水机）。

涉及售卖违规产品的电商平台包括亚马逊、Carousell、Ezbuy、Lazada、趣天网（Qoo10）和虾皮（Shopee）。CPSO说，这些电商平台已与当局合作，下架这些违规产品，涉事卖家也已收到警告或处以罚款。

卖家若被发现销售未注册的管制货品，一经定罪，可被处以不超过1万元的罚款，或不超过两年的监禁，或两者兼施。

当局提醒广大消费者，网购时须查看产品列表以了解产品安全要求以及是否具备安全标志。安全标志的有效性可在CPSA+系统（Consumer Product Safety and Accuracy Plus System）上查询。

消费者应通过浏览卖家评级和产品评论，了解卖家的可靠性。他们也应查明产品是否适合在新加坡使用。

本地共有33种家用产品被列为管制货品，不符合安全要求的产品可能引发火灾，以及机械或电气事故。