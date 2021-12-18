游轮行程超额预订 业者推出优惠鼓励旅客延期

（早报讯）原以为随着新加坡逐步开放，有望增加游轮客容量，结果奥密克戎变种毒株的出现影响游轮公司的计划。有业者因明年1月出发的游轮行程出现超额预订的情况，希望通过提供优惠来鼓励顾客改期。

皇家加勒比海游轮日前发电邮通知预订有关行程的顾客，表示海洋量子号（Quantum of the Seas）在明年1月3日、6日和10日出发的航程已超额预订，希望寻找愿意改期的顾客。

皇家加勒比海游轮答复《联合早报》时说：“奥密克戎新毒株的消息影响了业界增加客容量的计划。有鉴于此，海洋量子号在1月部分时段出发的航程被超额预订。公司将为愿意延期的顾客提供吸引人的优惠。愿意延后航程的顾客可获原订航程的全额退款，外加免费转换到另一个航程。想取消航程的顾客，公司将全额退款，并提供相当于配套价50％的礼券（Future Cruise Credit），供顾客未来使用。”

“公司正与愿意更改航程的顾客接洽，协助安排。对顾客造成的不便，公司对此道歉，并期待尽快迎接顾客。”

公司强调，顾客与工作人员的健康与安全是优先考量，公司将应冠病疫情发展与当局合作，遵守安全措施。

根据电邮，顾客可延后选择的航程包括1月24日、2月和3月，以及4月4日和7日出发的日期。税费等还是得自付。

公司吁请愿意改期的顾客通过电邮的链接答复，先到先得。公司只会更改特定人数的航程，以达到所允许的客容量。

游轮的客容量目前维持在50％。