新马VTL巴士业者网站完成升级 年除夕还有票

（早报讯）继昨天10万人挤爆新马旅游走廊巴士车票售票网站后，今早约11时网站系统终于升级成功，公众可直接进入购票页面。年除夕及年二十八目前还有票。

经营新马疫苗接种者旅游走廊（VTL）巴士车票的业者汉达英达（Causeway Link）昨天开卖华人新年的车票，大批公众涌入网站购票，导致系统不堪负荷。

汉达英达今天（18日）凌晨约3时发出面簿文告，指售票网站系统正在进行升级，到早上8时才能恢复服务。然而，记者观察到到了上午10时，网站仍未完成升级。

不少还没买到票的网民在面簿贴文的评论区怨声载道。有人苦苦等候16小时，甚至有人特地请假购票，耗上一整天都买不到票。一名网友申诉，在排队超过12个小时，终于轮到自己购票时，系统却忽然故障，说他的15分钟购票时间已经超时，让他重新取号排队。

接近上午11时，公众终于无须在虚拟等候室等待，可以直接进入购票页面。截至11时30分，1月27日至29日从奎因街巴士车站前往马国拉庆车站的车票已经售罄，1月30日和31日（年除夕）则还有票。

另外，汉达英达也在面簿发文称，公司发现有人通过其他管道转售VTL巴士车票，因此提醒公众，公司有权取消未经许可在其他管道进行交易的所有车票，劝请公众切勿被误导。