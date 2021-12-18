新马VTL巴士业者网站完成升级 年除夕还有票

文 /
孙靖斐

发布 / 2021年12月18日 12:17 PM

更新 / 2021年12月18日 4:37 PM

经营新马疫苗接种者旅游走廊巴士车票的业者汉达英达昨天开卖华人新年的车票，大批公众涌入网站购票，导致系统不堪负荷。（档案照）
经营新马疫苗接种者旅游走廊巴士车票的业者汉达英达昨天开卖华人新年的车票，大批公众涌入网站购票，导致系统不堪负荷。（档案照）

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（早报讯）继昨天10万人挤爆新马旅游走廊巴士车票售票网站后，今早约11时网站系统终于升级成功，公众可直接进入购票页面。年除夕及年二十八目前还有票。

经营新马疫苗接种者旅游走廊（VTL）巴士车票的业者汉达英达（Causeway Link）昨天开卖华人新年的车票，大批公众涌入网站购票，导致系统不堪负荷。

汉达英达今天（18日）凌晨约3时发出面簿文告，指售票网站系统正在进行升级，到早上8时才能恢复服务。然而，记者观察到到了上午10时，网站仍未完成升级。

不少还没买到票的网民在面簿贴文的评论区怨声载道。有人苦苦等候16小时，甚至有人特地请假购票，耗上一整天都买不到票。一名网友申诉，在排队超过12个小时，终于轮到自己购票时，系统却忽然故障，说他的15分钟购票时间已经超时，让他重新取号排队。

接近上午11时，公众终于无须在虚拟等候室等待，可以直接进入购票页面。截至11时30分，1月27日至29日从奎因街巴士车站前往马国拉庆车站的车票已经售罄，1月30日和31日（年除夕）则还有票。

另外，汉达英达也在面簿发文称，公司发现有人通过其他管道转售VTL巴士车票，因此提醒公众，公司有权取消未经许可在其他管道进行交易的所有车票，劝请公众切勿被误导。

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